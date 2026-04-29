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La compra de vivienda cae de nuevo en febrero, un 7,7 %, y su precio se encarece un 5,4 %

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Madrid, 30 abr (EFE).- La compraventa de vivienda cayó en febrero un 7,7 %, su segundo ajuste en lo que va de año, mientras que el precio moderó su subida al 5,4 % y la concesión de préstamos para la compra de una casa aumentó ligeramente un 0,2 % interanual, según los datos del Consejo General del Notariado.

 Con esta nueva caída, la compraventa de viviendas acumula cinco meses consecutivos de retrocesos, que comenzaron en octubre de 2025 (-1,9 %) y a los que siguieron los de noviembre (-2,4 %); diciembre (-1 %); enero (-11,4 %) y febrero (-7,7 %).

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Todo ello en un mercado que arrastra un déficit de vivienda para atender a una demanda creciente, lo que está encareciendo los precios y dificultando el acceso, especialmente entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

En febrero las compraventas alcanzaron las 55.228 unidades. Las de los pisos disminuyeron un 9,4 % hasta las 41.407, mientras que las unifamiliares lo hicieron en menor medida, un 2,3 %, hasta llegar a las 13.821 unidades.

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La compraventa de vivienda descendió en 14 comunidades autónomas, con caídas especialmente acusadas en Islas Canarias (-21 %); Navarra (-19,2 %); Islas Baleares (-18,6 %) y Asturias (-17,6 %).

También se registraron descensos, aunque más moderados, en Aragón (-6,4 %); Comunidad de Madrid (-6 %); País Vasco (-5,6 %); Extremadura (-3,6 %) y Castilla y León (-1 %).

Solo tres comunidades mostraron incrementos: Castilla-La Mancha (14 %), Cantabria (6,5 %) y La Rioja (1,3 %).

En febrero, el precio medio del metro cuadrado se situó en 1.977 euros/m², el 5,4 % más. Un porcentaje que si bien es menor que el 9 % que alcanzó en enero.

Los precios de los pisos se encarecieron un 7,7 % hasta los 2.292 euros/m², mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.458 euros/m², registrando un aumento del 2,6 %.

En doce autonomías se registró un encarecimiento en el precio de la vivienda y en las cinco restantes disminuyó. De hecho, es la primera vez desde agosto de 2024 que se registran caídas interanuales en cinco o más autonomías simultáneamente.

Se trata de Navarra (-13,7 %); Extremadura (-3,5 %), Murcia (-2,8 %); Galicia (-2,5 %) e Islas Baleares (-1,4 %).

Por el contrario, los mayores aumentos, de dos dígitos, se dieron en Cantabria (18,3 %); Comunidad Valenciana (17,4 %); Castilla-La Mancha (11,6 %) y Asturias (11,4 %).

También subieron en Andalucía (9,8 %); Castilla y León (9,6 %); Comunidad de Madrid (9,3 %); Aragón (7,4 %); País Vasco (6,8 %); Cataluña (4,3 %) e Islas Canarias (3,7 %).

En febrero, los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron un 0,2 % hasta las 30.109 operaciones. La cuantía promedio ascendió un 6,3 % con 175.904 euros.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 54,5 %. En este tipo de compras, la cuantía del préstamo supuso de media el 72,4 % del precio.

Las hipotecas para la adquisición de vivienda crecieron en ocho autonomías, siendo los mayores aumentos los de Castilla-La Mancha (13,8 %), Cantabria (7,3 %) o Comunidad de Madrid (6,6 %).

En cambio, registraron descensos en nueve comunidades, siendo los más significativos los de Navarra (-15,9 %), Asturias (-15,9 %) o Islas Canarias (-12,3 %). EFE

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