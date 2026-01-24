Mónica García afea el "protagonismo" de Ayuso ante la misa funeral en Madrid por las víctimas de Adamuz

El homenaje a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz ha generado debate tras la programación de una misa funeral en la catedral de La Almudena de Madrid. De acuerdo con la información publicada por El País, este acto religioso se realizará el jueves próximo, dos días antes del homenaje de Estado que han organizado la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para el 31 de enero en Huelva. Esta diferencia en las fechas ha motivado críticas por parte de la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, quien ha expresado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habría restado centralidad a los damnificados al adoptar, según su visión, una actitud de protagonismo.

Según publicó El País, García expresó durante un acto de homenaje a los Abogados de Atocha asesinados en 1977 que “al final Ayuso siempre acaba siendo la protagonista cuando en estos momentos los protagonistas son las víctimas, las personas que han sufrido, los supervivientes, todos los equipos de emergencias y todo un país que se ha volcado y que está sufriendo por este trágico accidente”. La ministra insistió en la importancia de concentrar la atención y los esfuerzos institucionales en quienes han resultado afectados por la tragedia en Adamuz, al tiempo que solicitó evitar que las iniciativas de recuerdo deriven en enfrentamientos políticos.

El medio El País detalló que la misa en La Almudena surgirá como un acto promovido por la Comunidad de Madrid previo al homenaje oficial de ámbito estatal que se llevará a cabo en Huelva. Este último evento fue pactado por las principales autoridades autonómicas andaluzas y el Ejecutivo central, en un esfuerzo conjunto para homenajear desde las instituciones a las víctimas de la catástrofe ferroviaria.

Además, Mónica García calificó el adelanto de la misa funeral en Madrid frente al homenaje de Estado como una “profunda falta de respeto” por parte de Ayuso hacia las instituciones y el sentir mayoritario. García argumentó que “hay que ir todos juntos a una y no hacer de esto una nueva batalla política”, según declaraciones recogidas por El País, subrayando la necesidad de unidad tras un siniestro con fuerte impacto en la opinión pública y en la sociedad.

En sus declaraciones, también insistió en que la respuesta a tragedias de esta magnitud debe centrarse en los afectados y elogió la labor de los equipos de emergencia implicados. Según consignó El País, para la ministra, el papel de los políticos en este contexto debe ser el de acompañamiento y respeto, evitando tomar el protagonismo en actos y gestos que deberían recaer sobre las familias de las víctimas y los supervivientes. García concluyó que “desde el Gobierno vamos siempre a defender que en estos momentos hay que demostrar que eres un patriota y que te pones del lado de las víctimas”.

La polémica se inserta en un ambiente de alta sensibilidad social tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, que provocó una intensa reacción nacional. El País subrayó que en el siniestro han resultado implicadas diversas instituciones, así como un despliegue relevante de servicios de emergencia y un importante nivel de apoyo público a las personas damnificadas. Tanto el homenaje impulsado por la Comunidad de Madrid como el programado oficialmente junto al Gobierno central buscan rendir tributo a las víctimas, aunque las diferencias en torno a los modos y los tiempos de estos actos generan tensiones entre responsables políticos.

El País también dio cuenta de la demanda formulada por Mónica García para evitar la instrumentalización política de los actos memoriales. A su juicio, el recuerdo a quienes han perdido la vida o han resultado afectados debe darse en un clima de respeto institucional y de cohesión social, alejando disputas partidistas de los espacios de conmemoración. La ministra reiteró, según el citado medio, la disposición del Gobierno central a defender la unidad y el apoyo público a los damnificados como prioridad frente a otras consideraciones.

Las fechas y los escenarios diferenciados de los homenajes configuran, según El País, una situación en la que se entrecruzan el simbolismo institucional y la gestión de la memoria colectiva. Para muchas de las asociaciones de víctimas y colectivos implicados, la articulación de estos actos es relevante, pues define la manera en la que se expresa el dolor compartido y la solidaridad observada tras el desastre ferroviario de Adamuz.

El debate sobre el protagonismo político y la centralidad de las víctimas en los homenajes organizados tras tragedias de impacto nacional mantiene presencia en el espacio público y forma parte del debate sobre el papel de las instituciones en la gestión del sufrimiento colectivo, según reportó El País. También permanece la convocatoria a la unidad y al respeto, que quedó como mensaje recurrente entre representantes del Gobierno, centrando la atención en quienes han resultado directamente afectados por el accidente.