Irene Montero, sobre el acto de Ayuso y Azcón en Zaragoza: "Los comerciales de Quirón hacen campaña en Aragón"

La secretaria política de Podemos y eurodiputada Irene Montero, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, de ser "los comerciales de Quirón" haciendo campaña electoral en Zaragoza para pedir el voto y entregar luego el dinero de los aragoneses a las empresas privadas y hacer negocio, en lo que ha definido como el modelo de "necropolítica" del PP.

"Claro, Jorge Quirón con Ayuso Quirón", ha reaccionado la líder de Podemos a preguntas de los medios de comunicación sobre la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid este sábado a Zaragoza y las palabras del popular aragonés Jorge Azcón en las que considera que Madrid es un ejemplo para Aragón.

Irene Montero ha criticado el "modelo privatizador" de la sanidad madrileña que, según ha advertido, conduce a "barbaridades" como "alargar las listas de espera a costa de aumentar los beneficios, reutilizar materiales sanitarios, dejar de avisar a mujeres que tienen una prueba en la que se sospecha que pueden tener cáncer de mama. "Yo, honestamente, no quiero vivir en un país así, en el que se puede hacer negocio con algo tan importante como la salud de la gente", ha defendido.

La secretaria de política de Podemos ha participado este sábado en un mitin de Podemos en Zaragoza junto a la candidata de la formación morad a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea; la secretaria LGTBIQA+ de Podemos, Mar Cambrollé; y el responsable de antifascismo de Podemos, Francho Aijón.

En su crítica a la gestión del PP, Montero ha aludido al encarcelamiento de 'Los Seis de Zaragoza', que ha atribuido a su condición de "antifascistas" y "por defender un Aragón con servicios públicos" y ha encontrado coincidentes los intereses del "fascismo" y de Azcón en la "oportunidad de negocio" que encuentran en grandes empresas: "Los aragoneses pagan con sus impuestos, su territorio y sus recursos naturales y empresas como Amazon, Microsoft o Quirón se llevan ese dinero para hacer negocio y para engordar sus cuentas corrientes", ha acusado.

En ese sentido, ha aludido a los proyectos de centros de datos en la Comunidad, "que ponen en riesgo algo tan importante para los aragoneses como el agua" y quieren convertir la Comunidad en una tierra "de usar y tirar", según ha advertido: "Aragón ya ha dicho que el Ebro no se vende, Aragón ya ha parado un trasvase y esa fuerza social que paró el trasvase tiene que parar ahora otro trasvase que es el que el señor Jorge Quirón quiere hacer de la mano de la ultraderecha con el agua de Aragón para entregárselo a las grandes corporaciones yanquis".

Frente a ello, Montero ha reclamado una izquierda "fuerte" y ha reivindicado el papel de Podemos cuando ha tenido responsabilidades de gobierno y ha asegurado que con la candidata María Goikoetxea "el hospital de Quirón va a ser público y se conseguirá una moratoria para la implantación de centros de datos".

QUE SÁNCHEZ DÉ TODAS LAS EXPLICACIONES

Sobre la gestión del Gobierno en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Irene Montero, ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé todas las explicaciones y que comparezca en el Congreso porque ha reconocido que "cada vez más gente se pregunta qué ha pasado y qué tenemos que hacer como sociedad para que no vuelva a pasar".

Además, ha reivindicado el valor de lo público: "En los momentos difíciles, es lo público lo que nos salva", ha subrayado para después asegurar que "no vale felicitarles cuando hay una desgracia y después quitarles la financiación que necesitan para hacer bien su trabajo".

Por ello ha reclamado la necesidad de que los gobiernos e instituciones "cuiden" lo público y no lo conviertan en "un negocio" que ha ligado a las privatizaciones, que a su juicio traen "falta de inversión en el mantenimiento y en el cuidado de todos los servicios públicos".

