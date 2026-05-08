El argentino Sebastián Báez, eliminado del Masters 1.000 tras caer contra Bublik

Roma, 8 may (EFE).- El argentino Sebastián Báez quedó eliminado este viernes del Masters 1.000 de Roma tras caer en segunda ronda ante el kazajo Alexander Bublik, que se impuso con claridad por 6-1 y 6-2 en tan solo una hora de partido.

Bublik, número 11 del ranking, no dio opción al argentino, que ocupa la posición 65, y avanzó a dieciseisavos de final tras un partido que resolvió con autoridad y experiencia, en el que Sáez se vio superado.

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El argentino cerró así su participación del torneo sobre arcilla romana en segunda ronda y se queda a las puertas de alcanzar una tercera ronda de un Masters 1.000 por segunda vez esta temporada tras Indian Wells.

El kazajo, que lleva siete victorias consecutivas, se enfrentará en dieciseisavos de final al tenista estadounidense Learner Tien.

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Bublik tiene un balance de 14-4 en tierra batida (tras un inicio de 14-1) desde Roland Garros del año pasado, tras alcanzar los cuartos de final en un Grand Slam, y ya cumplió con su objetivo de igualar su mejor resultado en Roma, la tercera ronda. EFE