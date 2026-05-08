Hallan en un vertedero de Fuerteventura el cuerpo de la ciudadana belga desaparecida

(Actualiza la NA5363 con la confirmación de la identidad del cadáver)

Puerto del Rosario (Fuerteventura), 8 may (EFE).- La Guardia Civil ha hallado este viernes en el vertedero de Zurita, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), el cadáver de la ciudadana belga Katty O., de 56 años, desaparecida desde el pasado lunes, 4 de mayo, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

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Los agentes al cargo del caso se pusieron en contacto con el Cabildo de Fuerteventura el mismo lunes para solicitar colaboración y poder acceder al vertedero, donde entraron el miércoles por la mañana, momento en que comenzaron la búsqueda de la mujer, a la que se había visto por última vez en Corralejo.

El cuerpo ha sido localizado este viernes y al vertedero se ha desplazado el juez para proceder a su levantamiento.

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La Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas solo ha confirmado la identidad de la fallecida, pero ha rehusado ofrecer más detalles porque existe una investigación bajo secreto de sumario.

Canarias 7 y La Provincia avanzan que el hijo de la mujer ha sido detenido como presunto responsable del homicidio. EFE

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(foto)

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