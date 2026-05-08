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Sevilla se vuelca con Rosalía en su paseo por las calles del centro histórico

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Sevilla, 8 may (EFE).- Decenas de sevillanos se han visto sorprendidos este viernes por la presencia de Rosalía en las calles de la ciudad, lo que ha motivado aglomeraciones a las puertas del restaurante en el que ha comido en el centro histórico y en los comercios cercanos.

Uno de ellos una decoración, de donde proceden unos pendientes, dos rostros gemelos vinculados a una leyenda siciliana, que le han regalado a la artista junto a una tarjeta especialmente dedicada, han dicho a EFE fuentes del establecimiento.

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Sevilla se blinda desde este viernes con motivo del evento de Netflix con Rosalía como estrella, que este sábado interpretará finalmente una única canción, según ha detallado esta madrugada la plataforma en un comunicado.

Lo hará junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) en el marco de los actos organizados con motivo del estreno global de 'Berlín y la dama del armiño', la última temporada de la precuela de la serie 'La casa de papel', en un escenario flotante sobre la dársena del Guadalquivir.

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Rosalía llegó ayer a Sevilla y se alojó en un hotel tan cerca del escenario que llegará andando, aunque rodeada, como ayer, de un equipo de seguridad que la acompañó por un paseo por la Avenida de la Constitución, donde se confundía entre los turistas que a esa hora llenaban el entorno de la Catedral. EFE

(vídeo)

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EFE

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