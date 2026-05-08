Cataluña sigue el caso de la sudafricana que estuvo cerca de infectados de hantavirus

Barcelona, 8 may (EFE).- Responsables de la Generalitat están evaluando las actividades en Barcelona de la ciudadana sudafricana que tuvo en breve y leve contacto con infectados por hantavirus y que viajó a la capital catalana posteriormente para pasar unos días.

Según ha avanzado 'La Vanguardia' y han confirmado a EFE fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat, a raíz de este hipotético caso de contagio se han activado los protocolos previstos en estos casos, y el Govern ha informado a los diferentes grupos parlamentarios.

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En todo caso, las autoridades catalanas consideran que la posibilidad de que esta ciudadana hubiera sido infectada es extraordinariamente remota, pero por prevención se investigan sus actividades y posibles contactos en Barcelona.

La persona en cuestión viajó en el mismo avión de Johannesburgo a Ámsterdam que la alicantina que está bajo vigilancia.

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En el mismo avión, estuvo brevemente la segunda fallecida por el virus de los Andes, que había viajado previamente en el crucero HV Hondius.

Posteriormente, esta persona pasó aproximadamente una semana en Barcelona antes de regresar a Sudáfrica, sin que conste que requiriera de servicios médicos en la capital catalana.

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Responsables de los departamentos de Presidencia y de Salud de la Generalitat se han reunido este viernes para evaluar el caso.

Concretamente, en la reunión celebrada en Barcelona han participado los consellers de Presidencia y Salud, Albert Dalmau y Olga Pané, respectivamente, el secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, el secretario general del Departamento de Salud, Narcís Pérez de Puig, y el director del Servicio Catalán de la Salud, Alfredo García.

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Según fuentes de la Generalitat, no hay motivos para el alarmismo porque todos los indicios apuntan a que las posibilidades de que hubiera adquirido la infección son mínimas.

Las autoridades sanitarias consideran que, una vez acreditada su estancia en la capital catalana, será más fácil reconstruir su actividad en la ciudad, si bien aún se desconocen los motivos de su viaje. EFE

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