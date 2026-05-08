Navarra asegura que los navarros del Hondius no tuvieron contacto con pasajeros infectados

Pamplona, 8 may (EFE).- El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este viernes que los navarros que viajaron en el crucero MV Hondius no estuvieron en contacto con los pasajeros infectados por hantavirus.

"Los viajeros de Navarra salieron del crucero el día 1 de abril, sin haber estado en ningún momento en contacto con los pasajeros implicados en el brote actual", ha publicado el político en sus redes sociales.

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"Por tanto, las personas de Navarra no se consideran contactos, ni se contempla ninguna medida especial sobre ellos", ha añadido.

Remírez ha respondido de ese modo a la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, que también en redes sociales se ha hecho eco de que nueve navarros viajaron en el MV Hondius en abril antes de la alerta internacional.

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Matute ha exigido que Sanidad Exterior "confirme si más españoles estuvieron en contacto con el grupo donde se detectó el brote".

Remírez ha pedido a Matute que "deje de confrontar y de utilizar a ciudadanos navarros en sus estrategias partidistas".

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También ha asegurado que el Departamento de Salud del Gobierno navarro está "en total coordinación" con el Ministerio de Sanidad.

"Hagan ustedes lo mismo", ha dicho a Matute. EFE

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