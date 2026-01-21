Los evangélicos contabilizan una decena de casos de abusos de líderes religiosos en España

Madrid, 21 ene (EFE).- La plataforma Mesa Salmo 15, integrada por líderes evangélicos españoles y apoyada por entidades protestantes, ha contabilizado un decena de casos de abuso sexual por parte de autoridades religiosas en los últimos meses en España, aunque por el momento no han presentado denuncias ante los tribunales.

Así lo ha señalado en rueda de prensa la pastora evangélica Asun Quintana, fundadora y presidenta de Seneca Falls (que forma parte de la plataforma), en la que ha explicado que han tenido conocimiento de esta decena de denuncias raíz de destaparse el "tremendo caso" de Alex Sampedro, pastor en la Iglesia CCValentia de Alboraya (Valencia), acusado de abusar de 21 mujeres sobre quienes imponía su autoridad religiosa.

En relación a este caso, Quintana ha indicado que no hay ningún caso judicializado, aunque ha subrayado que la Federación de Iglesias Apostólicas de España (Fiape), a la que pertenece la iglesia de Sampedro, le retiró el respaldo al ejercicio ministerial y cesó como pastor.

Desde marzo del año pasado, ha añadido Quintana, entre 30 y 35 mujeres -una decena en España- han contactado con Mesa Salmo 15 para denunciar que estaban sufriendo abusos por parte de sus líderes espirituales, pero no se ha presentado ninguna denuncia "porque es muy difícil recabar pruebas" y porque las víctimas en la mayoría de los casos no quieren ser revictimizadas.

El perfil de estas víctimas es el de una mujer en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas son migrantes sin papeles o atraviesan momentos de duelo. "El depredador ha aprendido a oler a distancia personas que llegan con traumas, las eligen, es un acoso premeditado y sigue un patrón determinado", ha dicho el presidente de la Fundación Pontea, Andy Wickham.

"El líder espiritual conoce todo de su víctima, entra a fondo en ella, y tiene todo para manipularla", ha indicado el vicepresidente del Consejo Evangélico de Madrid, Pedro Tarquis, quien ha asegurado que "si hay un pastor denunciado y se comprueba que ha abusado de mujeres, intervenimos con su iglesia para que sea retirado del ejercicio ministerial".

Desde la plataforma, que surgió hace un año, sostienen que, pese a que son "casos aislados", cada vez son más frecuentes, por lo que quieren ir más allá en los protocolos de prevención y en tareas de sensibilización y formación.

Inspirados en la organización estadounidense Respuesta compasiva al abuso en el entorno cristiano (GRACE -por sus siglas en inglés-), que forma a las comunidades cristianas para reconocer, prevenir y responder al abuso, Mesa Salmo 15 pretende crear en España una entidad similar independiente para investigar este tipo de abusos por parte de líderes espirituales y, en caso de existir aspectos punibles, trasladarlos a la Fiscalía.

Una idea que este martes han trasladado a la fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía General, María Eugenia Prendes, a quien, según han dicho los portavoces de la plataforma, le ha parecido que "sería de gran ayuda" para investigar estos caos.

"La oportunidad que está teniendo ahora la Iglesia evangélica en España se desperdició hace 20 años en Estados Unidos, que sólo señalaban los abusos en la Iglesia católica y no miraban los que tenían ellos en su seno", ha opinado Robert Peters, un de los responsables de GRACE y exfiscal estatal especializado en abuso sexual infantil y violencia doméstica.

Quintana ha hecho autocrítica y ha reconocido que aunque estos abusos se dan en muchos ámbitos, cada uno tiene que empezar a reconocer su parte de culpa: "hemos tenido la valentía de levantarnos porque queremos que las iglesias protestantes estén limpias de abuso", ha aseverado.

Además de crear una entidad para investigar estos casos, Mesa Salmo 15, plantea una reforma de la ley del sólo sí es sí con el objetivo de incluir un agravante de abuso sexual por parte de líderes religiosos, lo que va a trasladar a los grupos parlamentarios socialista y popular.

Con el PP tiene previsto reunirse mañana jueves y con el PSOE aún falta por concretar la fecha del encuentro. EFE