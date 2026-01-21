El TS avala condena a prisión permanente a un hombre por agredir sexualmente y asesinar a su ex en Almonacid (Toledo)

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de prisión permanente revisable a un hombre que agredió sexualmente y asesinó a su exmujer en Almonacid (Toledo) en abril de 2022.

Así consta en una sentencia, recogida por Europa Press, en la que la Sala de lo Penal rechaza el recurso contra la condena por el delito de agresión sexual que determinó la Audiencia Provincial de Toledo tras un juicio con jurado popular. Fue castigado a prisión permanente por el asesinato, que sí reconoció, según la resolución.

El condenado argumentó que no se había acreditado la existencia del dolo requerido para el delito de agresión sexual, por el que fue condenado a nueve años de cárcel. Alegaba que las relaciones sexuales fueron consentidas.

Los magistrados responden que la agresión sexual "se ha probado mediante prueba indiciaria", "sin que pueda predicarse ausencia de toda base razonable en la condena del recurrente, cuya versión no resulta creíble".

"El resultado alcanzado por el jurado se presenta como altamente congruente con todos los elementos probatorios disponibles y coherentes con la fórmula ilativa empleada en la valoración, desplazando la sugerida hipótesis defensiva", apostillan.

Los hechos probados de la sentencia de la Audiencia de Toledo recogen que la víctima quería separarse definitivamente del procesado, del que se había divorciado y con el que tenía tres hijos. Y quería marchar de la vivienda familiar, algo que él no aceptó, actuando "motivado por razones de dominación o posesión hacia su mujer".

También le impuso la Audiencia Provincial la privación de la patria potestad de su hijo menor de edad e indemnizar a los dos hijos mayores con 71.500 euros para cada uno de ellos, y al menor con 113.000 euros.