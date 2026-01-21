Espana agencias

El TS avala condena a prisión permanente a un hombre por agredir sexualmente y asesinar a su ex en Almonacid (Toledo)

Guardar

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de prisión permanente revisable a un hombre que agredió sexualmente y asesinó a su exmujer en Almonacid (Toledo) en abril de 2022.

Así consta en una sentencia, recogida por Europa Press, en la que la Sala de lo Penal rechaza el recurso contra la condena por el delito de agresión sexual que determinó la Audiencia Provincial de Toledo tras un juicio con jurado popular. Fue castigado a prisión permanente por el asesinato, que sí reconoció, según la resolución.

El condenado argumentó que no se había acreditado la existencia del dolo requerido para el delito de agresión sexual, por el que fue condenado a nueve años de cárcel. Alegaba que las relaciones sexuales fueron consentidas.

Los magistrados responden que la agresión sexual "se ha probado mediante prueba indiciaria", "sin que pueda predicarse ausencia de toda base razonable en la condena del recurrente, cuya versión no resulta creíble".

"El resultado alcanzado por el jurado se presenta como altamente congruente con todos los elementos probatorios disponibles y coherentes con la fórmula ilativa empleada en la valoración, desplazando la sugerida hipótesis defensiva", apostillan.

Los hechos probados de la sentencia de la Audiencia de Toledo recogen que la víctima quería separarse definitivamente del procesado, del que se había divorciado y con el que tenía tres hijos. Y quería marchar de la vivienda familiar, algo que él no aceptó, actuando "motivado por razones de dominación o posesión hacia su mujer".

También le impuso la Audiencia Provincial la privación de la patria potestad de su hijo menor de edad e indemnizar a los dos hijos mayores con 71.500 euros para cada uno de ellos, y al menor con 113.000 euros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Identifican al tripulante del Alvia que se salvó de Angrois entre las víctimas de Adamuz

Infobae

Temas del día de EFE Economía del lunes, 19 de enero de 2026 (19:00 horas)

Infobae

Catenaria, pantógrafo, balasto y más vocabulario ferroviario no tan conocido

Infobae

El ministro de Economía se reúne en Davos con directivos de grandes empresas del IBEX

Infobae

Temas del día de EFE Economía del miércoles 21 de enero de 2026 (19:00 horas)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el homenaje de Estado por las víctimas de Córdoba tendrá lugar el 31 de enero en Huelva

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no lo consigo”

El juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto sobre los pagos en efectivo del PSOE

Adif vuelve a reducir a 160 km/h un tramo de la alta velocidad entre Madrid y Valencia

Julio Iglesias solicita a la Fiscalía la denuncia de dos de sus extrabajadoras por agresión sexual y califica de “insólito” no tener acceso a una copia

ECONOMÍA

Huevos medianos a precio de

Huevos medianos a precio de ‘oro’: fueron el alimento básico que más se encareció en 2025, un 38,2%

Super Once: los resultados del Sorteo 4 de este miércoles 21 de enero de 2026

Andrés Millán, abogado, advierte sobre las cuentas bancarias compartidas: “Si mete el dinero una persona y lo saca otra se considera una donación”

Golpe del Parlamento Europeo a las aerolíneas: aprueba mantener la compensación por retrasos y permitir equipaje de mano sin coste extra

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre los despidos por bajo rendimiento: “Son muy habituales, pero la mayoría son falsos y van a ser improcedentes”

DEPORTES

Galatasaray - Atlético de Madrid,

Galatasaray - Atlético de Madrid, en directo: el partido de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Galatasaray

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”