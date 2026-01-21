El oro registra nuevo máximo y se acerca a los 4.900 dólares por temor a guerra comercial

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El precio del oro continúa subiendo y ha logrado un nuevo máximo histórico al aproximarse a los 4.900 dólares, al situarse en 4.887,19 dólares, refugiándose los inversores en este activo ante el temor a una guerra comercial por los aranceles que el presidente de EE. UU., Donald Trump, quiere imponer a varios países europeos.

Tras una sesión ayer en la que el oro batió varios niveles de récord llegando a alcanzar los 4.757,63 dólares, el oro mantiene la racha alcista y a las 07:31 horas se ha situado en 4.887,19 dólares.

Tras tocar ese nuevo máximo, media hora después el precio del metal dorado reduce su subida al 1,53 % y se encuentra en 4.836,49 dólares.

Por el contrario, la plata cede en las primeras horas del día un leve 0,07 % y se sitúa el precio de la onza en 94,49 dólares, por debajo del máximo alcanzado ayer, cuando se acercó a los 96 dólares, al situarse en 95,88 dólares.

Según ha señalado el analista de XTB Javier Cabrera, a la demanda por activo refugio del oro se suma la escasez de la plata, lo que está causando que los operadores en corto tengan que cerrar posiciones, impulsando aún más el precio.

Trump ha amenazado a ocho países europeos (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia) que enviaron tropas a Groenlandia con la aplicación de nuevos aranceles, a lo que los líderes de la UE han respondido con la posibilidad de suspender el acuerdo comercial suscrito con Washington entre junio y agosto del año pasado o utilizar el instrumento anticoerción de los Veintisiete, también conocido como la "bazuca" comercial.

En las últimas horas Trump ha minimizado la posibilidad de que las empresas europeas echen marcha atrás en sus planes de inversión en EE. UU. si Washington aprueba la imposición de aranceles a los ochos países europeos, al señalar que necesitan el acuerdo comercial. EFECOM