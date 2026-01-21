El Nikkei pierde un 0,41 % por la tensión sobre Groenlandia, pero modera sus caídas

Tokio, 21 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 0,41 % este miércoles lastrado por la tensión geopolítica por Groenlandia, pero moderó sus caídas de la apertura ante la expectación por la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, hoy en el Foro de Davos.

El selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdió 216,46 puntos, hasta ubicarse en 52.774,64 enteros, su quinto descenso consecutivoa.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, retrocedió un 0,99 %, o 35,9 puntos, hasta situarse en 3.589,7 unidades.

El parqué comenzó la sesión con fuertes caídas, pero se fue moderando a lo largo del día, gracias a las compras de valores baratos tras las bajadas de las últimas sesiones.

Además, la expectación por la intervención de Trump ante el Foro Económico Mundial de Davos, prevista para este miércoles, dio un respiro a los inversores preocupados por los planes del mandatario de hacerse con el control de Groenlandia.

Pesos pesados del mercado japonés subieron, como el fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, que avanzó un 0,31 %; o el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que creció un 0,62 %.

La eléctrica TEPCO se revalorizó un 5,12 % tras conocerse que la compañía planea reactivar este miércoles la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, tras un retraso de un día por la detección de un fallo.

Mientras, la firma de defensa Kawasaki Heavy Industries se revalorizó un 1,59 %, aunque su rival Mitsubishi Heavy Industries cayó un 0,37 %.

Las empresas del sector bancario registraron fuertes caídas. Mitsubishi UFJ, el principal banco japonés, se desplomó un 3,49 %; SMBC cayó un 3,56 % y Mizuho perdió un 3,94 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony bajó un 0,94 % y la empresa de videojuegos Nintendo se depreció un 2,54 %.

En la sección principal, 1.214 empresas descendieron frente a 331 que subieron, mientras que 56 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación ascendió a 6,68 billones de yenes (unos 36.058 millones de euros). EFECOM