Espana agencias

El Nikkei pierde un 0,41 % por la tensión sobre Groenlandia, pero modera sus caídas

Guardar

Tokio, 21 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 0,41 % este miércoles lastrado por la tensión geopolítica por Groenlandia, pero moderó sus caídas de la apertura ante la expectación por la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, hoy en el Foro de Davos.

El selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdió 216,46 puntos, hasta ubicarse en 52.774,64 enteros, su quinto descenso consecutivoa.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, retrocedió un 0,99 %, o 35,9 puntos, hasta situarse en 3.589,7 unidades.

El parqué comenzó la sesión con fuertes caídas, pero se fue moderando a lo largo del día, gracias a las compras de valores baratos tras las bajadas de las últimas sesiones.

Además, la expectación por la intervención de Trump ante el Foro Económico Mundial de Davos, prevista para este miércoles, dio un respiro a los inversores preocupados por los planes del mandatario de hacerse con el control de Groenlandia.

Pesos pesados del mercado japonés subieron, como el fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, que avanzó un 0,31 %; o el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que creció un 0,62 %.

La eléctrica TEPCO se revalorizó un 5,12 % tras conocerse que la compañía planea reactivar este miércoles la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, tras un retraso de un día por la detección de un fallo.

Mientras, la firma de defensa Kawasaki Heavy Industries se revalorizó un 1,59 %, aunque su rival Mitsubishi Heavy Industries cayó un 0,37 %.

Las empresas del sector bancario registraron fuertes caídas. Mitsubishi UFJ, el principal banco japonés, se desplomó un 3,49 %; SMBC cayó un 3,56 % y Mizuho perdió un 3,94 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony bajó un 0,94 % y la empresa de videojuegos Nintendo se depreció un 2,54 %.

En la sección principal, 1.214 empresas descendieron frente a 331 que subieron, mientras que 56 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación ascendió a 6,68 billones de yenes (unos 36.058 millones de euros). EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP convoca a las 12.00 horas un minuto de silencio en la sede del partido por el accidente en Adamuz

Al menos 39 personas han perdido la vida y más de un centenar resultaron heridas tras el descarrilamiento de un tren en Córdoba, mientras fuentes de la formación recalcan coordinación permanente, solidaridad y reunión de emergencia con expertos en infraestructuras

El PP convoca a las

La nueva película de Chris Pratt: una distopía donde los jueces son sustituidos por la IA

Infobae

Junqueras ve las críticas de Feijóo a la nueva financiación como "el mejor aval" al modelo

Oriol Junqueras destaca que la postura del Partido Popular frente al acuerdo fiscal impulsado junto al Ejecutivo refuerza su legitimidad, resalta el coste de años sin reformas y recalca la complejidad para lograr respaldo suficiente en el Congreso

Junqueras ve las críticas de

Sumar cancela la reunión con Pedro Sánchez tras el accidente de tren en Adamuz

El encuentro entre Verónica Barbero, referente de Sumar, y el jefe del Ejecutivo queda aplazado después de la tragedia ferroviaria en Córdoba, donde 39 personas murieron y más de 150 resultaron heridas según datos oficiales

Sumar cancela la reunión con

Las chinas Xiaomi y Transsion rebajan metas de ventas de móviles por la escasez de memoria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desahucian a una pareja de

Desahucian a una pareja de Melilla por haber realizado unas obras sin permiso en una vivienda que habitaban con un contrato verbal

Más allá de la baliza, la rueda y el chaleco: el kit de emergencias que deberías llevar en el coche para afrontar imprevistos

La Justicia rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a una colombiana que presentó un certificado religioso y la titulación de un curso virtual

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña

8 trucos para descongelar los cristales del coche

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 21 de enero

Precio del aceite de oliva en España este miércoles 21 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 21 de enero

Las autonomías pierden fuelle: su economía crecerá este año, pero menos que el pasado, con la Comunidad Valenciana y Madrid a la cabeza

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco