Hugo Gaston se retiró por una lesión abdominal

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- El francés Hugo Gaston se retiró de su partido contra el italiano Jannik Sinner al término del segundo set, y cuando solo se habían disputado 70 minutos, a causa de una lesión abdominal que le impidió continuar, según dijo el propio jugador.

Gaston se marchó cuando perdía por 6-2 y 6-1 sin síntomas aparentes de contratiempos físicos a pesar de pedir la asistencia médica al final de la primera manga. No mejoró y siguió en la pista, pero, al acabar la segunda manga, y después de que Sinner ganara nueve juegos seguidos, abandonó.

El galo solo mantuvo el tipo cuatro juegos (2-2) del primer parcial. Después bajó claramente su rendimiento y acabó abatido, sentado en su silla y cubierto por una toalla mientras era consolado por Sinner, que, en segunda ronda, jugará contra el australiano James Duckworth que ganó al croata Dino Prizmic. EFE

EFE

