Espana agencias

Sumar defiende a Yolanda Díaz como su "mejor activo" y critica lo que se diga "fuera del espacio de confianza estatal"

Lander Martínez reivindica la necesidad de fortalecer la unidad interna de cara a próximos comicios, resalta la posición destacada de Yolanda Díaz dentro de la formación y descarta que tenga validez cualquier opinión surgida al margen del entorno estatal

Guardar

En recientes declaraciones en Bilbao ante los medios de comunicación, Lander Martínez, diputado en el Congreso por Sumar, afirmó que las formaciones políticas deben esforzarse por construir y profundizar espacios de confianza mutua para enfrentar de forma más eficaz los próximos procesos electorales. Martínez subrayó que “los partidos políticos también tienen que profundizar esas relaciones, y hay que ponerle mucho mimo y cariño a este tipo de procesos que vamos generando”. Tal como publicó el medio, el dirigente atribuyó especial importancia al trabajo en común y a la coordinación interna dentro de Sumar, situando la creación de alianzas electorales sólidas y la presentación de listas unitarias como elemento clave para futuras contiendas políticas.

Según informó el medio, Martínez se pronunció en medio de las reacciones a unas declaraciones previas del coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, quien había manifestado la necesidad de ir más allá de la actual propuesta de Sumar para constituir un bloque de izquierda alternativa de mayor relevancia en el próximo ciclo electoral. Ante esta perspectiva, el parlamentario reafirmó la convicción de Sumar respecto a la importancia del fortalecimiento de las estructuras existentes, y reiteró que debe prevalecer el “espacio de confianza que existe a nivel estatal”, postura que representa la base para el trabajo y la estrategia de la formación. Según su visión, lo que se discuta fuera de ese entorno carece de relevancia para los propósitos comunes del bloque.

El diputado defendió en reiteradas ocasiones la opción de mantener una sola candidatura en cada nivel institucional, argumento que, según publicó el medio, se basa en la necesidad de crear “espacios unitarios” con vistas a las futuras elecciones. Insistió en que la mejor fórmula para aprovechar las oportunidades electorales es la unidad interna, evitando dispersión de papeletas y mensajes contradictorios. Para Martínez, solo esta vía permitirá a Sumar presentarse con fuerza y cohesión ante el electorado.

En cuanto al liderazgo, el portavoz no eludió responder sobre la conveniencia de que la actual vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, encabece ese espacio de confianza estatal. “Es evidente que Yolanda Díaz sigue siendo el mejor activo que tiene Sumar”, afirmó Martínez, según recogió el medio, señalando que su preferencia ha sido siempre respaldar a Díaz como fuerza motriz del proyecto. Si bien recordó que algunas decisiones pertenecen al ámbito exclusivo de la vicepresidenta, reiteró que Sumar sigue apostando por ella para conservar la fortaleza y credibilidad del movimiento.

De acuerdo con la información consignada por el medio, Martínez cerró sus declaraciones recordando que las consideraciones emitidas fuera del marco de unidad estatal no corresponden a las dinámicas de trabajo del grupo, y que el camino correcto para las formaciones incluidas en Sumar es profundizar en esos espacios de confianza donde el trabajo conjunto y la coordinación política permitan afrontar los retos del futuro inmediato. Así, el diputado reafirmó la importancia de la construcción paciente y consensuada de alianzas, en la que la figura de Yolanda Díaz permanece como un elemento central y reconocible para la formación.

Temas Relacionados

SumarYolanda DíazLander MartínezIzquierda UnidaBilbaoEspañaEspacios de confianzaBloque de izquierdaPartidos políticosAntonio MaílloEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La campeona olímpica Winfred Yavi cumple pronóstico y brilla en el Cross de Elgoibar

Infobae

Lisandro Martínez carga contra los exjugadores: "A la cara no te dicen nada"

Infobae

Azcón: Solo el PP puede reunir a todos sus presidentes para hablar de modelo de igualdad

Infobae

Feijóo dice que Junqueras está inhabilitado pero Sánchez le hace "ministro de Hacienda"

Infobae

21-27. Mendoza completa la obra maestra de Indiana y le entrega su primer título NCAA

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de búsqueda en los vagones descarriados, donde hay tres fallecidos

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

El accidente de tren en Adamuz deja 40 víctimas mortales y muchas incógnitas sobre las causas del descarrilamiento: “Todas las hipótesis están abiertas”

Rafael, Óscar, María...: los rostros de la tragedia de Adamuz que perdieron la vida en las vías de tren

El Gobierno ha encargado a una empresa privada un informe sobre “descarrilamientos” de trenes porque asegura que Renfe y Adif “no disponen de medios propios”

ECONOMÍA

La UE planta cara a

La UE planta cara a Trump y está dispuesta a contraatacar con aranceles de 93.000M para defender Groenlandia: “No nos dejaremos intimidar”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 enero

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del Sorteo 4 de este lunes 19 de enero

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”