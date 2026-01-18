Sumar defiende a Yolanda Díaz como su "mejor activo" y critica lo que se diga "fuera del espacio de confianza estatal"

En recientes declaraciones en Bilbao ante los medios de comunicación, Lander Martínez, diputado en el Congreso por Sumar, afirmó que las formaciones políticas deben esforzarse por construir y profundizar espacios de confianza mutua para enfrentar de forma más eficaz los próximos procesos electorales. Martínez subrayó que “los partidos políticos también tienen que profundizar esas relaciones, y hay que ponerle mucho mimo y cariño a este tipo de procesos que vamos generando”. Tal como publicó el medio, el dirigente atribuyó especial importancia al trabajo en común y a la coordinación interna dentro de Sumar, situando la creación de alianzas electorales sólidas y la presentación de listas unitarias como elemento clave para futuras contiendas políticas.

Según informó el medio, Martínez se pronunció en medio de las reacciones a unas declaraciones previas del coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, quien había manifestado la necesidad de ir más allá de la actual propuesta de Sumar para constituir un bloque de izquierda alternativa de mayor relevancia en el próximo ciclo electoral. Ante esta perspectiva, el parlamentario reafirmó la convicción de Sumar respecto a la importancia del fortalecimiento de las estructuras existentes, y reiteró que debe prevalecer el “espacio de confianza que existe a nivel estatal”, postura que representa la base para el trabajo y la estrategia de la formación. Según su visión, lo que se discuta fuera de ese entorno carece de relevancia para los propósitos comunes del bloque.

El diputado defendió en reiteradas ocasiones la opción de mantener una sola candidatura en cada nivel institucional, argumento que, según publicó el medio, se basa en la necesidad de crear “espacios unitarios” con vistas a las futuras elecciones. Insistió en que la mejor fórmula para aprovechar las oportunidades electorales es la unidad interna, evitando dispersión de papeletas y mensajes contradictorios. Para Martínez, solo esta vía permitirá a Sumar presentarse con fuerza y cohesión ante el electorado.

En cuanto al liderazgo, el portavoz no eludió responder sobre la conveniencia de que la actual vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, encabece ese espacio de confianza estatal. “Es evidente que Yolanda Díaz sigue siendo el mejor activo que tiene Sumar”, afirmó Martínez, según recogió el medio, señalando que su preferencia ha sido siempre respaldar a Díaz como fuerza motriz del proyecto. Si bien recordó que algunas decisiones pertenecen al ámbito exclusivo de la vicepresidenta, reiteró que Sumar sigue apostando por ella para conservar la fortaleza y credibilidad del movimiento.

De acuerdo con la información consignada por el medio, Martínez cerró sus declaraciones recordando que las consideraciones emitidas fuera del marco de unidad estatal no corresponden a las dinámicas de trabajo del grupo, y que el camino correcto para las formaciones incluidas en Sumar es profundizar en esos espacios de confianza donde el trabajo conjunto y la coordinación política permitan afrontar los retos del futuro inmediato. Así, el diputado reafirmó la importancia de la construcción paciente y consensuada de alianzas, en la que la figura de Yolanda Díaz permanece como un elemento central y reconocible para la formación.