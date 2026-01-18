Espana agencias

España ya conoce a sus dos últimas rivales en la segunda categoría: Argentina y Sudáfrica

Guardar

Redacción Deportes, 18 ene (EFE).- Argentina y Sudáfrica se han convertido este domingo en las dos últimas selecciones femeninas clasificadas para la segunda categoría de las Series Mundiales de rugby 7, en la que competirán a partir del próximo mes de febrero contra España, China, Kenia y Brasil.

Las argentinas y las sudafricanas han logrado el ascenso en el único torneo de la tercera categoría celebrado este fin de semana en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), en el que se han asegurado las dos primeras plazas al batir en las semifinales, respectivamente, a Chequia (22-12) y Polonia (36-5)

La segunda división de las Series Mundiales constará de una primera fase de tres etapas albergadas en Nairobi (14-15 febrero), Montevideo (21-22 marzo) y Sao Paulo (28-29 marzo), cuyos cuatro primeros clasificados disputarán los tres torneos de las finales junto a las ocho selecciones de la primera categoría.

En categoría masculina, las selecciones ascendidas a la segunda división han sido Bélgica y Canadá, que se unen a las cuatro ya clasificadas (Estados Unidos, Kenia, Alemania y Uruguay) para competir con el mismo calendario que las féminas por disputar los tres torneos finales. EFE

lhg/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cinco tramos viarios siguen con cadenas en Castilla y León y dos cerrados por la nieve

Infobae

Sabalenka, sin concesiones

Infobae

La familia real española viaja a Atenas para dar el último adiós a la princesa Irene

Infobae

Consejero de Sanidad destaca un dispositivo "sin precedentes y eficaz" tras el accidente

Infobae

Ugo Carabelli pierde frente al húngaro Fucsovics en su debut del Abierto de Australia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 13 de los heridos siguen en la UCI

Iván Marín, capitán del CD Avejoe Adamuz y uno de los primeros en llegar al accidente: “Había cuerpos tirados por la vía... mejor no verlo”

La tragedia en Adamuz, en datos: ya se han realizado 23 autopsias y los forenses han recibido 37 cuerpos

Si tenías un viaje en tren entre Madrid y Andalucía, este es el plan alternativo que ha puesto en marcha Renfe con un servicio especial de autobús en Córdoba

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a una rotura de la vía, pero habrá que esclarecer si esta es “causa o consecuencia” del descarrilamiento

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 enero

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del Sorteo 4 de este lunes 19 de enero

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Ralf Schumacher avisa sobre el

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz