Blanca Hervás firma la mejor marca española de siempre en 300 metros

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- Blanca Hervás, integrante del relevo 4x400 que en 2025 logró el oro en los Mundiales de Guanzhou (China), batió en la pista madrileña de Gallur la mejor marca española de siempre de una española bajo techo en los 300 metros con un tiempo de 36.53.

La marca de la atleta madrileña, de 23 años, es la mejor de siempre de una española en categoría absoluta en 300 metros, tanto al aire libre como en pista cubierta.

Las anteriores mejores marcas españolas eran de Paula Sevilla con 36.92 al aire libre en 2023 y de 36.96 de Eva Santidrián en pista cubierta en 2025.

La nueva plusmarca nacional de los 300 metros sitúa a Blanca Hervás, en el ránking continental, igualada con la marca de la británica Lina Nielsen.

El récord europeo sigue siendo para la rusa Irina Privalova, que firmó 35.45 el 17 de enero de 1993 en Moscú. Esa marca también la permite compartir el récord del mundo con la bahameña Shaunae Miller-Uibo, que el 3 de febrero de 2018, en Nueva York, realizó 35.45. EFE

