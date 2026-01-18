Espana agencias

1-1. Bolivia empata de local con Panamá en un amistoso con miras a la repesca de marzo

La Paz, 18 ene (EFE).- La selección de Bolivia empató este domingo con Panamá en un partido amistoso con miras a la repesca que la Verde jugará en marzo para tener un cupo en el Mundial 2026.

Los centroamericanos ya están clasificados y los sudamericanos buscan prepararse para jugar ante Surinam en marzo.

Panamá comenzó dominando el partido con algunas llegadas rápidas al arco de Carlos Emilio Lampe que desequilibraba a la defensa local.

Kadir Barría, delantero del brasileño Botafogo, anotó el primer gol para Panamá a los 4 minutos, después de un pase desde media cancha de Kahiser Lenis, sorteó a tres jugadores bolivianos y al portero Lampe para luego anotar con un golpe suave y sin marca.

Por su parte, Bolivia llevó adelante la primera parte con un juego tibio, dos tiros de esquina a los 19 y 21 minutos fueron desaprovechados por los locales que dispararon lejos del área chica del portero panameño Eddie Roberts.

La primera jugada peligrosa de la Verde se dio después con una secuencia de tiros y rebotes de Bruno Miranda y Erwin Vaca que finalmente no tuvieron éxito.

Carlos Melgar también se acercó al arco rival en una jugada a solas pero no logró dominar el balón hasta que se encontró con el portero Eddie Roberts que aseguró la pelota en sus manos.

En la segunda parte, si bien Panamá dominaba el juego, fue Robson Matheus que rompió ese ritmo con un disparo fuerte desde el área grande, pero la pelota pasó rozando el travesaño.

El empate boliviano llegó a los 68 minutos de la segunda parte, con un tiro libre indirecto de Ramiro Vaca, que llegó a cabecear Melgar para que finalmente Richet Gómez empuje el balón y entre al arco entre las manos de Roberts.

Casi al final del encuentro, Ramiro Vaca dejó sin aliento a la hinchada local con un remate fulminante que iba directo al centro del arco hasta que el portero Roberts lo tapó y el balón se desvió por el travesaño.

Ficha técnica:

1. Bolivia: Carlos Lampe; Diego Arroyo (Robson Matheus, min. 41), Richet Gómez, Moisés Villarroel (Máximo Mamani, min.59); Ramiro Vaca, Fernando Nava, Luis Paz; Erwin Vaca, Lucas Macazaga, Bruno Miranda (William Álvarez, min.77), Carlos Melgar.

Seleccionador: Óscar Villegas.

1. Panamá: Eddie Roberts; Abdul Knight, Ricardo Phillips (Giovany Herbert, min. 46), Omar Córdoba (Luis Asprilla, min.46), Jorge Gutiérrez, Kadir Barría (Ángel Caicedo, min.59); Kahiser Lenis (Gustavo Herrera, min.59), José Murillo (Jovani Welch, min.46), Ariel Arroyo, Javier Rivera; Orman Davis (Richard Peralta, min.67).

Goles: 0-1, m.4: Kadir Barría, 1-1, m. 68: Richet Gómez.

Árbitro: El brasileño Bruno Arleu amonestó a Ricardo Phillips (min.29), Jorge Gutiérrez (min.45), Abdul Knight (min.82) por Panamá; Lucas Macazaga (min. 75) por Bolivia.

Estadio: IV Centenario, ubicado en la ciudad sureña de Tarija. EFE

