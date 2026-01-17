Espana agencias

Mas de 5 años de cárcel por secuestrar y agredir sexualmente a su expareja en Almería

Almería, 17 ene (EFE).- La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un total de cinco años y seis meses de prisión a un hombre que quebrantó una orden de alejamiento para irrumpir en el domicilio de su expareja en Roquetas de Mar (Almería), donde la mantuvo retenida contra su voluntad durante 18 horas, tiempo en el que la golpeó, la amenazó de muerte y la agredió sexualmente.

La sentencia de la Sección Tercera, a la que ha tenido acceso EFE, es fruto de un acuerdo de conformidad alcanzado entre la defensa, la Fiscalía y la acusación particular, por el que el procesado ha reconocido los hechos y aceptado las penas.

El tribunal le considera autor de un delito de detención ilegal, otro de agresión sexual, uno de amenazas, otro leve de lesiones y un delito de quebrantamiento de medida cautelar con la agravante de reincidencia.

Los hechos probados relatan un episodio de violencia extrema que comenzó sobre las 11:00 horas del 24 de enero de 2024. El acusado acudió al domicilio de la víctima en Roquetas de Mar, a sabiendas de que tenía prohibido acercarse a ella a menos de 500 metros por una resolución judicial previa de febrero de 2023.

Tras acceder a la vivienda, le quitó las llaves y el teléfono móvil a la mujer, impidiéndole salir o pedir auxilio hasta las 05:00 de la madrugada del día siguiente.

Durante ese encierro forzoso, el agresor sometió a la víctima a un trato degradante y violento. La sentencia detalla que la golpeó en el costado, la cara y el brazo izquierdo, llegando a retorcerle el brazo derecho que ella tenía escayolado, causándole policontusiones y hematomas y la amedrentó amenanzándola de muerte.

En un momento indeterminado del cautiverio, guiado por un ánimo libidinoso, la agredió sexualmente realizando tocamientos en sus zonas íntimas en contra de su voluntad.

En el transcurso de una de las agresiones, al hombre se le cayeron el teléfono y las llaves, momento que la mujer aprovechó para recuperarlos y alertar a la Guardia Civil.

El fallo impone al condenado cuatro años de prisión por la detención ilegal, un año por la agresión sexual y seis meses por las amenazas.

Además, deberá pagar dos multas que suman 21 meses por el quebrantamiento y las lesiones, indemnizar a la víctima con 15.280 euros y cumplir diez años de libertad vigilada y órdenes de alejamiento tras su excarcelación. EFE

