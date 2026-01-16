Espana agencias

Los dividendos alcanzaron en 2025 máximos en once años, con 42.671 millones de euros

Madrid, 16 ene (EFECOM).- Las empresas cotizadas españolas elevaron en un 12,7 %, hasta los 42.671 millones de euros, los dividendos abonados a sus accionistas en 2025, lo que supone un nuevo máximo desde 2014.

Según datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME) recogidos por EFE, el año 2025 fue el quinto consecutivo en el que se registró un aumento de los dividendos abonados por parte de las empresas cotizadas, y el segundo dato más alto de la serie histórica, después del de 2014.

En 2025, del total de la retribución obtenida por los accionistas, la mayor parte, 41.503 millones correspondió a dividendos, y otros 982,19 millones, a devoluciones de primas de emisión.

En el año, el mes en el que más dividendos se pagaron fue abril, con 9.230,01 millones.

En noviembre, esta cifra alcanzó los 8.489,40 millones de euros, mientras que en julio fue de 7.204,19 millones.

En el último mes del año, en diciembre, los dividendos pagados por las empresas fueron de 3.910,89 millones.

El año pasado, en 2024, la retribución abonada por las cotizadas españolas fue de 37.860,97 millones de euros; en 2023, de 30.293,84 millones; y en 2022, de 25.973,47 millones.

En 2021, los dividendos totales alcanzaron los 20.474,73 millones, y en 2020, los 18.709,02 millones.

El año 2020, los dividendos cayeron ya que el ejercicio estuvo marcado por las restricciones que sufrió la banca en los pagos, y la prudencia de las compañías por la crisis del coronavirus.

Este nuevo año ha arrancado con el reparto de dividendos por parte de compañías como Iberdrola, Repsol, Cellnex o Sacyr. EFECOM

