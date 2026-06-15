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Irán entrena por primera vez en EE.UU. entre protestas antes de su debut mundialista

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Mikaela Viqueira

Carson (EE.UU.), 14 jun (EFE).- La selección iraní entrenó este domingo por primera vez en Estados Unidos, de cara al debut mundialista de mañana contra Nueva Zelanda, en una jornada que estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad y unas protestas en los alrededores del recinto que reflejaron la división de la diáspora con el régimen de Teherán.

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El conjunto del conocido como Team Melli se ejercitó tras su llegada a Los Ángeles en el Dignity Sports Health, el hogar de uno de los equipos estrella de la región, Los Angeles Galaxy, ubicado en la ciudad de Carson.

Los entrenamientos se realizaron en medio de manifestaciones cruzadas entre quienes apoyaban y quienes rechazaban la participación de Irán en la Copa del Mundo.

Poco más de una decena de personas se agrupaban en las inmediaciones para protestar en contra de la presencia del combinado persa en la Copa del Mundo con banderas estadounidenses e israelíes, emblemas que el gobierno de Teherán criminaliza y considera sus mayores enemigos políticos.

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"Irán no va a estar presente mañana en el campo. Este es el equipo de Mojtabá (Jameneí, líder supremo iraní), este es el equipo terrorista. Vienen aquí (a EE.UU.) a disfrutar de la democracia y de las libertades, pero en nuestra casa han matado a más de 4.000 personas en tan solo 48 horas", explicó a EFE Tirdoed, uno de los manifestantes.

Al grito de "este no es el equipo iraní", el grupo aseveraba que el régimen de la República Islámica está utilizando a la selección de fútbol para blanquear su imagen internacional y solicita a la FIFA que los excluya del Mundial.

"Este es el equipo del régimen, no el nuestro. Nos han robado nuestro nombre, nuestra fuerza... esto no nos representa", aseveró a EFE Bahar, miembro de la diáspora iraní que protestaba frente al estadio que fue, en su época dorada, albergó a astros como David Beckham o Zlatan Ibrahimovi.

La joven asistirá al encuentro de mañana con el propósito de visibilizar la situación política de Irán, exhibiendo la bandera del "León y el Sol", un símbolo de la identidad secular del país anterior a 1979 que actualmente abandera las peticiones de reforma y apertura social.

"Querían libertad, como cualquier otro ciudadano en EE.UU., pero ellos (el Gobierno de Teherán) han masacrado a miles de personas y la FIFA tiene la audacia de permitir que se erija esa bandera", indicó.

Justo enfrente de la hilera de manifestantes, T.Z. -quien prefirió identificarse solo por sus iniciales- ondeaba con orgullo la actual bandera iraní. "La República de Irán no es perfecta. Yo, personalmente, tengo mis consideraciones al respecto (...) pero no quiero a gente que grite por la muerte de minorías étnicas", dijo a EFE.

Dentro del estadio, Farih, un joven de ascendencia iraní nacido y criado en Los Ángeles, aseguró sentirse profundamente orgulloso de ver a sus compatriotas competir en la cita mundialista, reflejando la dualidad de sentimientos que vive la comunidad en el exilio.

"No es lo ideal (las restricciones impuestas por Washington), pero tenemos un dicho en Irán que es que estamos hechos para los tiempos más duros (...) Estos jugadores se han adaptado a circunstancias peores, así que seguro que mañana serán capaces de dar el mejor resultado posible", indicó a EFE.

Irán aterrizó este domingo en el estado de California tras recibir la autorización de Washington para pernoctar una noche ante de su debut en el Mundial con Nueva Zelanda.

Tras su aterrizaje, el autobús oficial del combinado persa fue escoltado hasta el hotel, ubicado en la localidad de Manhattan Beach, cerca de Los Ángeles, bajo un amplio operativo de vigilancia, con presencia de personal de seguridad y control en los accesos.

El encuentro frente a Nueva Zelanda marca el inicio de su participación en el torneo, que continuará en los próximos días con los enfrentamientos ante Bélgica y Egipto. EFE

(vídeo)(foto)

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