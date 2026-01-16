Espana agencias

Arrancan sin incidencias las primeras tractoradas de protesta del campo extremeño

Guardar

Mérida, 16 ene (EFECOM).- Las tractoradas convocadas este viernes por las organizaciones agrarias UPA-UCE, La Unión Extremadura, APAG Extremadura y Asaja Cáceres en contra de los acuerdos con Mercosur y la reforma de la PAC, entre otras cuestiones, han comenzado a primera hora de esta mañana sin que se registren, de momento, incidencias destacadas.

Esta es la primera de los dos jornadas de protesta convocadas en Extremadura (la siguiente será el viernes 23) por estas tres organizaciones que, bajo una misma bandera, quieren protestar además por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la administraciones tras las últimas movilizaciones de 2024.

En las proximidades de la localidad pacense de Fuente del Maestre, ya han comenzado a circular de manera lenta más de medio centenar de tractores de la comarca de Tierra de Barros, desde donde partirán hasta Zafra por la N-432

En Miajadas (Cáceres), más de un centenar de tractores ha iniciado la marcha lenta por la N-430, sin que por el momento esté ocasionando problemas de circulación.

En el entorno de la localidad cacereña de Talayuela, se concentran cerca de un centenar de vehículos procedentes también de la población de Rosalejo, desde donde partirán hacia Navamoral de la Mata, que es el punto de encuentro.

Según el presidente de La Unión, Luis Cortés, en las tractoradas convocadas (tres en la provincia de Badajoz y dos en la de Cáceres) se espera que participen unos 1.000 tractores, aunque desde Delegación del Gobierno se estima que podrían ser medio millar, según la autorización solicitada.

Además, Cortés ha precisado que, en ningún momento, la comunicación remitida a la Delegación del Gobierno recoge la intención de llevar a cabo cortes de carreteras en los trazados autorizados para la marcha lenta de tractores. EFECOM

1012159

1012058

1010473

(foto) (video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Olivia y Tim, sus trajes son top

Infobae

El negocio de las wildcards en el tenis

Infobae

El Aston Villa vende a Malen al Roma por 23 millones

Infobae

El patrocinio frontal más longevo del fútbol mundial está en el ascenso de Chile

Infobae

Dimite el alcalde de Morata de Tajuña tras ser procesado por presunta prevaricación

Dimite el alcalde de Morata
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico se queda con

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No pidas

Juanma Lorente, abogado: “No pidas una excedencia en tu trabajo sin saber esto”

Precio del oro en España hoy viernes 16 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 16 enero

Carlos Melio, abogado: “Si has tenido un accidente laboral no solo tienes derecho a la baja médica”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de enero

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula