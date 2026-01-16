Arrancan sin incidencias las primeras tractoradas de protesta del campo extremeño

Mérida, 16 ene (EFECOM).- Las tractoradas convocadas este viernes por las organizaciones agrarias UPA-UCE, La Unión Extremadura, APAG Extremadura y Asaja Cáceres en contra de los acuerdos con Mercosur y la reforma de la PAC, entre otras cuestiones, han comenzado a primera hora de esta mañana sin que se registren, de momento, incidencias destacadas.

Esta es la primera de los dos jornadas de protesta convocadas en Extremadura (la siguiente será el viernes 23) por estas tres organizaciones que, bajo una misma bandera, quieren protestar además por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la administraciones tras las últimas movilizaciones de 2024.

En las proximidades de la localidad pacense de Fuente del Maestre, ya han comenzado a circular de manera lenta más de medio centenar de tractores de la comarca de Tierra de Barros, desde donde partirán hasta Zafra por la N-432

En Miajadas (Cáceres), más de un centenar de tractores ha iniciado la marcha lenta por la N-430, sin que por el momento esté ocasionando problemas de circulación.

En el entorno de la localidad cacereña de Talayuela, se concentran cerca de un centenar de vehículos procedentes también de la población de Rosalejo, desde donde partirán hacia Navamoral de la Mata, que es el punto de encuentro.

Según el presidente de La Unión, Luis Cortés, en las tractoradas convocadas (tres en la provincia de Badajoz y dos en la de Cáceres) se espera que participen unos 1.000 tractores, aunque desde Delegación del Gobierno se estima que podrían ser medio millar, según la autorización solicitada.

Además, Cortés ha precisado que, en ningún momento, la comunicación remitida a la Delegación del Gobierno recoge la intención de llevar a cabo cortes de carreteras en los trazados autorizados para la marcha lenta de tractores. EFECOM

