Durante la clausura de la 16ª edición del foro financiero internacional Spain Investors Day, Pedro Sánchez aseguró que, en caso de que las empresas propietarias de centrales nucleares soliciten la prolongación de su actividad, deberán cumplir con requisitos estrictos: garantizar la seguridad energética y de los territorios afectados, así como evitar que los costes asociados recaigan tanto en la Administración General del Estado como en los ciudadanos por medio de bonificaciones u otras medidas. Según información de EFECOM, el presidente del Gobierno estableció que toda decisión sobre la extensión de la vida útil de las centrales deberá blindar estas condiciones, sin que exista impacto económico negativo para el consumidor.

La posición del Ejecutivo sobre el futuro energético del país fue reafirmada durante el evento, donde Sánchez puntualizó que el compromiso de cierre nuclear pactado previamente con las grandes compañías del sector se mantiene inalterable. Según detalló EFECOM, Sánchez subrayó que la apuesta gubernamental se orienta hacia el impulso de las energías renovables, ubicando a estas fuentes limpias como el eje principal de la agenda energética, muy por encima de cualquier interés privado o empresarial en la materia.

Durante su intervención, el presidente del Gobierno se refirió a los avances en materia de precios energéticos, subrayando que España ostenta, en la actualidad, una de las estructuras tarifarias más competitivas del mercado debido al crecimiento de las renovables. Advirtió que, mientras permanezca en su cargo, la estrategia energética trazada, centrada en fuentes limpias y en el cierre progresivo de las centrales nucleares, se mantendrá firme y sin retrocesos. En palabras recogidas por EFECOM, Sánchez afirmó: “Todo el tiempo, no vamos a frenar”.

Criticando el peso que podrían tener otros intereses, Sánchez sostuvo que la protección medioambiental y la transición hacia modelos energéticos sostenibles se posicionan como prioridad absoluta para el Gobierno, por encima de cualquier expectativa de rentabilidad empresarial. “Creo que merece la pena y, por supuesto, eso está por delante de cualquier otro interés legítimo que se pueda tener por parte de las empresas”, expresó el presidente, según consignó EFECOM.

El foro Spain Investors Day reunió a representantes de sectores estratégicos, quienes observaron cómo el presidente reforzó el compromiso del Ejecutivo con una transición ecológica capaz de asegurar condiciones habitables para las próximas generaciones. EFECOM puntualizó que Sánchez también destacó la importancia de que esta transición energética garantice la competitividad y sostenibilidad del sistema eléctrico, sin aminorar su viabilidad ni exponer a los consumidores a sobrecostes derivados de posibles prórrogas nucleares.

Con la intervención de Sánchez en este evento financiero internacional, el Gobierno transmitió un mensaje de continuidad en una política energética que busca la reducción progresiva de la dependencia del sector nuclear. Según publicó EFECOM, la hoja de ruta presentada por el Ejecutivo contempla el avance sostenido de las fuentes renovables, priorizando el bienestar público y el cumplimiento de compromisos ambientales sobre cualquier planteamiento de las compañías propietarias de las centrales nucleares.

El mandatario dejó abierto el escenario en el que se podrían estudiar excepciones sobre la ampliación de actividad de las centrales, pero reiteró que tales excepciones solo serían consideradas si las compañías cumplen integralmente con los requisitos de seguridad y responsabilidad social mencionados. EFECOM reportó, además, que Sánchez sostuvo firme el objetivo de completar el proceso de cierre nuclear pactado, defendiendo que ninguna negociación o demanda empresarial alterará ese compromiso ya alcanzado entre el Gobierno y las grandes empresas del sector.

La edición del foro Spain Investors Day ofreció el contexto en el que el Ejecutivo español reiteró su preferencia por una agenda energética en la que las fuentes limpias predominan frente a los modelos tradicionales, consolidando así una posición política que, según la información brindada por EFECOM, se mantendrá mientras Sánchez encabece el Gobierno.