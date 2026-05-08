Bolaños dice no tener una "bola de cristal" para saber si Iván Redondo volverá a Moncloa: su prioridad es su empresa

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado hoy no tener una "bola de cristal" para saber si el exjefe de gabinete del presidente del Gobierno Iván Redondo, volverá a Moncloa y ha apuntado que cree que la prioridad de éste es su empresa.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha respondido a las palabras de Redondo en las que aseguraba que, después de haber sufrido una operación de corazón, se encuentra bien y listo para regresar.

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Félix Bolaños ha señalado irónicamente que se había dejado la bola de cristal para responder a esa pregunta: "creo que su prioridad es estar en su empresa, reforzar su grupo".

En cualquier caso ha explicado que se trata de una persona de una "gran valía" y que aunque no conoce cuál será el futuro de Iván Redondo, se ha mostrado convencido de que éste será "brillante".

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Ha recordado que fue su jefe en Moncloa y los tres años "inolvidables" que trabajaron juntos "de mucho esfuerzo por parte de los dos" y en los que estuvieron "de acuerdo en muchas cosas" y otras no las vieron igual.

"Todo aquel esfuerzo que hicimos, aquellos tres años de gobierno del año 18 al año 21 en el que sale del Gobierno, fue realmente una gesta lo que hicimos de trabajar los siete días de la semana y de poder superar una crisis como la pandemia", ha subrayado.

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El ministro no ha respondido a la pregunta de si tras salir Redondo del Gobierno se distanciaron, pero sí ha señalado que tiene "buena opinión" de éste y ha insistido en que "es una persona con tanta valía" que "no tendrá problemas en su futuro, sin ninguna duda".