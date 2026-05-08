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La Audiencia de Salamanca deniega el permiso a Alfonso Basterra por la gravedad del asesinato de su hija

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La Audiencia Provincial de Salamanca ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha denegado el permiso penitenciario de 4 días concedido por el Juez de Vigilancia Penitenciaria a Alfonso Basterra, condenado a 18 años de cárcel por el asesinato de su hija en Galicia en 2013.

La Sala deja sin efecto el auto dictado el pasado 24 de marzo por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León número 5, con sede en Salamanca, que estimó la queja del preso contra el acuerdo adoptado por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Topas en la que cumple condena.

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En su resolución, el tribunal explica que "en este momento no concurren en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida" teniendo en cuenta "la extrema gravedad del delito cometido (el asesinato de su hija menor), la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos".

Para la Audiencia salmantina, la decisión de otorgar un permiso de salida al preso, pese a su "buena conducta", "resulta prematura e injustificada", motivo por el que debe "prevalecer el criterio técnico de la Junta de Tratamiento, que por amplia mayoría denegó la solicitud del interno".

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La Fiscalía de Salamanca mostró oposición a la medida al recordar que el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena no se producirá hasta marzo de 2027 y el total en septiembre de 2031. El fiscal jefe, Juan José Pereña, explicó en su momento que la acusación pública rechaza el permiso debido a que el solicitante no ha mostrado evolución en la asunción de culpabilidad, tal y como ha referido el informe psicológico del centro.

Basterra permanece interno en la cárcel de Salamanca desde febrero de 2025, tras solicitar su traslado desde el centro de Teixeiro, en A Coruña. El condenado, cuya pena fue ratificada por el Tribunal Supremo, ha publicado recientemente desde prisión una novela titulada 'Cito', mientras que la madre de la menor, Rosario Porto, también condenada por los mismos hechos, falleció en noviembre de 2020 en la prisión de Brieva.

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