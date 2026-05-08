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La abogada de la familia de Esther López cree que existen más delitos además de asesinato

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 Valladolid, 8 may (EFE).- La nueva abogada de la familia de Esther López, Verónica Guerrero, se ha mostrado convencida de que el caso de la joven de Traspinedo (Valladolid), que apareció muerta en febrero de 2022 tras 23 días estar desaparecida, es un caso de asesinato y no descarta que además puedan concurrir más delitos aunque ha preferido esperar para concretarlos en sus escritos.

En declaraciones telefónicas a la agencia EFE, la abogada ha insistido en que existen "pruebas palmarias" por las que pedirá "la pena máxima que permita el Código Penal" contra el único encausado, Óscar S.M., aunque no ha precisado las indemnizaciones que podría solicitar, en un juicio con jurado popular pendiente de fecha de señalamiento.

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Guerrero, que también ha participado en otros casos como la desaparición y asesinato del niño de 8 años Gabriel Cruz, ha asegurado que el hecho de que el caso sea mediático no va a afectar al proceso ya que el jurado popular "se abstrae" y dictará su veredicto en función de lo que vea en la sala.

Preguntada por el largo proceso de instrucción, de casi cuatro años, ha asegurado que tampoco impactará en las sesiones y ha destacado que "la UCO ha hecho una investigación maravillosa", así como ha restado importancia a que no se encontraran pruebas en un sótano de la casa de familiares de Óscar S.M. en un registro reciente: "esta última prueba no me aporta absolutamente nada, ni me resta nada".

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"En el tema de Manuela Chavero la instrucción duró cuatro años y acabó en prisión permanente revisable. Creo que las instrucciones con un tribunal de jurados son largas por fase intermedia hasta que llegas al juicio, lo importante no es el tiempo de instrucción sino la investigación", ha remarcado.

La letrada ha reconocido que ha encontrado a la familia de Esther López "bastante mal porque son conscientes de que les queda lo más duro que es el juicio" y ha apostillado que se encuentran bastante tristes por los últimos acontecimientos.

Sin embargo, ha remarcado que también tienen "ganas de que llegue el momento de que se pueda hacer justicia por Esther" y comience un juicio con jurado popular que despeje las dudas de lo que pasó esa noche. EFE

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