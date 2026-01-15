Mario García: Tenemos que seguir en esta línea para conseguir nuestros objetivos

Santander, 15 ene (EFE).- El lateral izquierdo del Real Racing Club Mario García ha asegurado que su equipo debe de seguir en esta línea para poder alcanzar sus objetivos.

"La valoración es muy buena el equipo lo hemos dejado todo y hemos estado dentro del partido hasta el ultimo momento. Siento mucho orgullo de todos mis compañeros y de la afición, nos merecíamos un partido así", ha dicho.

Del marcaje a Lamine Yamal, Mario ha apuntado que ha hecho "un buen partido", aunque reconoce que la tarjeta amarilla en el minuto 20 le ha condicionado "bastante" porque el internacional español "tiene muy buen regate".

Por otro lado, piensa que el haber competido tan bien le va a venir "muy bien" al Racing, y que les va a dar un "plus de motivación" porque les demuestra que pueden "con todo". EFE

