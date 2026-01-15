Espana agencias

Mario García: Tenemos que seguir en esta línea para conseguir nuestros objetivos

Guardar

Santander, 15 ene (EFE).- El lateral izquierdo del Real Racing Club Mario García ha asegurado que su equipo debe de seguir en esta línea para poder alcanzar sus objetivos.

"La valoración es muy buena el equipo lo hemos dejado todo y hemos estado dentro del partido hasta el ultimo momento. Siento mucho orgullo de todos mis compañeros y de la afición, nos merecíamos un partido así", ha dicho.

Del marcaje a Lamine Yamal, Mario ha apuntado que ha hecho "un buen partido", aunque reconoce que la tarjeta amarilla en el minuto 20 le ha condicionado "bastante" porque el internacional español "tiene muy buen regate".

Por otro lado, piensa que el haber competido tan bien le va a venir "muy bien" al Racing, y que les va a dar un "plus de motivación" porque les demuestra que pueden "con todo". EFE

ksm-lhv/plv

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Lula y Mulino abogan por preservar la paz y la estabilidad en Latinoamérica y el Caribe

Infobae

El grupo colombiano Corona vende su participación en las empresas locales de Falabella

Infobae

Hoy será noticia. Viernes, 16 de enero

Infobae

La producción de Petrobras aumenta 11 % y alcanza récord en 2025

Infobae

Saúl del Cerro: “Hemos competido bien, pero nos ha faltado acierto”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox aparta a Ortega Smith

Vox aparta a Ortega Smith de su último alto cargo nacional en el Congreso

Julio Iglesias ficha al abogado que defendió a Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Víctor de Aldama

España enfría una respuesta militar de la UE ante la posible anexión de Groenlandia: “Tenemos que respetar el orden jurídico internacional”

Cómo la baliza V16 pasó de ser una promesa de seguridad vial a generar desconfianza entre los conductores: geolocalización, mapas públicos y retirada de homologación

Una venezolana residente en Estados Unidos logra la nacionalidad española por su origen judío tras años de negativas: realizó aportaciones económicas a la cultura sefardí

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 15 enero

“La UE va a desaparecer”: Margarita Robles advierte de la necesidad de invertir en defensa para garantizar la continuidad del bloque

“Una maravillosa oportunidad en Madrid”: el piso de 17 metros cuadrados por 700 euros al mes que busca inquilino en el barrio de Malasaña

Consulta los ganadores del Sorteo 4 del Super Once hoy 15 enero del 2026

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula