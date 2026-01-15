Julio Iglesias contrata al despacho de José Antonio Choclán para hacer frente a las acusaciones de agresión sexual

El cantante Julio Iglesias ha contratado para su defensa al despacho de abogados del exmagistrado José Antonio Choclán ante las acusaciones por agresión sexual presentadas por extrabajadoras, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

El abogado penalista es conocido también por ejercer la defensa de personas de carácter mediático como el empresario y presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, el futbolista Cristiano Ronaldo o la empresaria Corinna Larsen.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto esta semana diligencias de investigación después de que dos exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias le hayan acusado de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.

El Ministerio Público indicó este martes que la denuncia fue presentada el pasado 5 de enero, tras lo cual incoó diligencias de investigación penal preprocesales que tienen "carácter reservado".

Asimismo, ha decidido tomar declaración a las denunciantes, a las que ha otorgado la condición de testigo protegido. La Fiscalía podría usar medios telemáticos para tomarles declaración, pero desde la entidad añaden que son detalles de la investigación que tienen que mantenerse "con una cierta reserva".