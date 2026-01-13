Wyndham no ve que la situación de Venezuela tenga impacto negativo en turismo de la región

Madrid, 13 ene (EFECOM).- Wyndham Hotels & Resorts, la compañía de franquicias hoteleras más grande del mundo, con una destacada presencia en Latinoamérica y el Caribe, no ve, de momento, que la situación geopolítica generada tras la incursión de Estados Unidos en Venezuela haya tenido algún impacto negativo significativo en el turismo de la región.

Su presidente para Latinoamérica y el Caribe, Gustavo Viescas, ha señalado este martes en una rueda de prensa virtual que, obviamente, el grupo está atento y siguiendo minuto a minuto lo que sucede en Venezuela, pero ha agregado que de momento la situación no ha afectado a las reservas ni ocupaciones, no se han producido cancelaciones y no parece ser un motivo de preocupación.

No obstante, ha reconocido que es un tema al que la compañía está atenta y espera que todas las negociaciones o procesos que se tengan que hacer "se lleven en paz y orden, para no afectar tanto a nuestra industria como a otras".

Wyndham, cuyos equipos latinoamericanos y europeos estarán por primera vez conjuntamente en Fitur, cuenta, actualmente, con más de 850.000 habitaciones a nivel global distribuidas en 8.300 hoteles en más de 100 países, que operan a través de sus 25 marcas que van desde el segmento económico hacia el de lujo.

En Latinoamérica y el Caribe, tiene aproximadamente 300 hoteles (47.000 habitaciones) y presencia en prácticamente todos los países (29), ha detallado.

"Pero lo que más nos entusiasma es que, si bien tenemos aproximadamente 300 hoteles abiertos, sumaremos, en los próximos cinco años, más de 180 que están en 'pipeline' (contratos de franquicia firmados) en distintas fases del proceso de construcción, lo que supone un crecimiento del 50 %", ha detallado.

México, con 100 hoteles (16.000 habitaciones) y 30 más ya firmados, es el mercado número uno del grupo en la región y es país socio de Fitur en su 46 edición, que se celebra la próxima semana. "Es un elemento más que nos motiva para estar con mucha fuerza este año en la feria madrileña", ha indicado.

En el Caribe, Wyndham tiene 39 hoteles, principalmente en la República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica, aunque también en otros destinos como Aruba, Antigua y Barbuda, o Curazao, entre otros.

El directivo ha destacado la importancia del mercado español para la región, segundo país europeo en llegadas de turistas, tras Reino Unido, y tercero en conectividad aérea con América Latina y el Caribe, tras Estados Unidos y Canadá, así como de la inversión española realizada en el sector hotelero de la región.

Además, Viescas espera que el Mundial 2026 de fútbol que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá impulse el crecimiento turístico en Latinoamérica, y concretamente en México, incluso "más allá" del efecto de la afluencia que va a generar la competición.

"Obviamente es un evento muy importante pero no solo todo lo que sucede durante el Mundial, sino toda la derrama previa que genera de todos los equipos que participan en su organización" y el negocio que puede generar en el futuro, más allá del evento puntual, ha agregado.

Hay tres ciudades de México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) que van a estar específicamente impactadas, pero es una gran oportunidad para México como país para darse a conocer aún más como un destino turístico muy atractivo y diversificado, ha apuntado. EFECOM