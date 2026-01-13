Espana agencias

Wyndham no ve que la situación de Venezuela tenga impacto negativo en turismo de la región

Guardar

Madrid, 13 ene (EFECOM).- Wyndham Hotels & Resorts, la compañía de franquicias hoteleras más grande del mundo, con una destacada presencia en Latinoamérica y el Caribe, no ve, de momento, que la situación geopolítica generada tras la incursión de Estados Unidos en Venezuela haya tenido algún impacto negativo significativo en el turismo de la región.

Su presidente para Latinoamérica y el Caribe, Gustavo Viescas, ha señalado este martes en una rueda de prensa virtual que, obviamente, el grupo está atento y siguiendo minuto a minuto lo que sucede en Venezuela, pero ha agregado que de momento la situación no ha afectado a las reservas ni ocupaciones, no se han producido cancelaciones y no parece ser un motivo de preocupación.

No obstante, ha reconocido que es un tema al que la compañía está atenta y espera que todas las negociaciones o procesos que se tengan que hacer "se lleven en paz y orden, para no afectar tanto a nuestra industria como a otras".

Wyndham, cuyos equipos latinoamericanos y europeos estarán por primera vez conjuntamente en Fitur, cuenta, actualmente, con más de 850.000 habitaciones a nivel global distribuidas en 8.300 hoteles en más de 100 países, que operan a través de sus 25 marcas que van desde el segmento económico hacia el de lujo.

En Latinoamérica y el Caribe, tiene aproximadamente 300 hoteles (47.000 habitaciones) y presencia en prácticamente todos los países (29), ha detallado.

"Pero lo que más nos entusiasma es que, si bien tenemos aproximadamente 300 hoteles abiertos, sumaremos, en los próximos cinco años, más de 180 que están en 'pipeline' (contratos de franquicia firmados) en distintas fases del proceso de construcción, lo que supone un crecimiento del 50 %", ha detallado.

México, con 100 hoteles (16.000 habitaciones) y 30 más ya firmados, es el mercado número uno del grupo en la región y es país socio de Fitur en su 46 edición, que se celebra la próxima semana. "Es un elemento más que nos motiva para estar con mucha fuerza este año en la feria madrileña", ha indicado.

En el Caribe, Wyndham tiene 39 hoteles, principalmente en la República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica, aunque también en otros destinos como Aruba, Antigua y Barbuda, o Curazao, entre otros.

El directivo ha destacado la importancia del mercado español para la región, segundo país europeo en llegadas de turistas, tras Reino Unido, y tercero en conectividad aérea con América Latina y el Caribe, tras Estados Unidos y Canadá, así como de la inversión española realizada en el sector hotelero de la región.

Además, Viescas espera que el Mundial 2026 de fútbol que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá impulse el crecimiento turístico en Latinoamérica, y concretamente en México, incluso "más allá" del efecto de la afluencia que va a generar la competición.

"Obviamente es un evento muy importante pero no solo todo lo que sucede durante el Mundial, sino toda la derrama previa que genera de todos los equipos que participan en su organización" y el negocio que puede generar en el futuro, más allá del evento puntual, ha agregado.

Hay tres ciudades de México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) que van a estar específicamente impactadas, pero es una gran oportunidad para México como país para darse a conocer aún más como un destino turístico muy atractivo y diversificado, ha apuntado. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Bolsa de Milán baja un 0,45 % tras la publicación del dato de inflación en EE.UU.

Infobae

Abascal considera "una contradicción insoportable" para Feijóo la próxima reunión en Moncloa sobre Ucrania

Santiago Abascal ha criticado duramente al líder del PP por reunirse con Pedro Sánchez para tratar asuntos exteriores, acusándolo de incoherencia y de legitimar al Gobierno con sus acuerdos, lo que ha generado controversia entre simpatizantes de ambos partidos

Abascal considera "una contradicción insoportable"

El DAX 40 alemán sube un 0,06 % tras la inflación de EEUU

Infobae

Miles de portugueses protestan y exigen retirar la reforma laboral con casi 190.000 firmas

Infobae

La Bolsa de Londres cierra casi plana (-0,03 %) y rompe su racha de récords

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Inspección de la Fiscalía

La Inspección de la Fiscalía avala la reincorporación de Álvaro García Ortiz a la carrera fiscal: trabajará en la Sección Social del Supremo

Elecciones de Aragón 2026: estos son los nueve candidatos a presidir la región

La ministra de Igualdad mantiene una reunión discreta con la mujer que denunció a Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga ya a Julio Iglesias por la denuncia de dos mujeres por presunta trata de personas y abusos sexuales

Ayuso no retirará la Medalla de Oro de la Comunidad a Julio Iglesias, acusado de agresiones sexuales: “Es el cantante más universal de todos”

ECONOMÍA

Cataluña obligará a indicar en

Cataluña obligará a indicar en los anuncios de alquiler si una vivienda pertenece a un gran tenedor

Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 este martes 13 de enero 2026

¿Dónde se va el dinero de los españoles? La vivienda, la cesta de la compra y la energía ya se come el 43% de sus ingresos

Triplex de la Once: números ganadores del sorteo 3 HOY martes 13 de enero 2026

Bélgica bloquea 482 millones a España por los recortes a las renovables realizados por Zapatero y Rajoy

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa de Rey entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo