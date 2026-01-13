Indra y EDGE crean una empresa de drones militares que se implantará en León y Valladolid

(Actualiza la EC2363 con datos del empleo que generarán las fábricas en León y Valladolid)

Valladolid, 13 ene (EFECOM).- Las empresas Indra Group y EDGE Group han firmado este martes la creación de una nueva entidad industrial en España para la producción de drones militares destinados a programas de defensa de españoles y europeos, cuyas plantas se instalarán en las provincias de Valladolid y de León.

EDGE es uno de los principales grupos mundiales de tecnología avanzada y defensa mientras que Indra es líder en tecnologías de la información, sistemas aeroespaciales, de defensa y movilidad.

Esta nueva empresa se centrará en la fabricación de sistemas avanzados de defensa en España, desarrollo, producción y soporte a lo largo de todo el ciclo de vida de municiones merodeadoras y armas inteligentes para los programas de defensa españoles y europeos, con capacidad para ampliar su actividad a otras capacidades de defensa en función de futuras necesidades.

El acto de firma de esta nueva empresa ha tenido lugar este martes en el Ministerio de Defensa en Madrid y en él han participado Hamad Al Marar, director general y CEO del Grupo EDGE, y José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group, además de la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García.

Se prevé que esta empresa cuente con una cartera estimada de pedidos plurianuales de alrededor de 2.000 millones de euros.

Según detalla un comunicado remitido por el ministerio, la producción de los sistemas de munición merodeadora se localizará en Villadangos del Páramo (León), donde Indra desarrollará una nueva planta industrial de fabricación de drones con una inversión estimada de 20 millones de euros, que generará 280 empleos cuando alcance su plena capacidad.

En paralelo, en la provincia de Valladolid se impulsará la construcción de una planta puntera para la fabricación de micromotores para vehículos aéreos no tripulados (UAV, en sus siglas en inglés) que supondrá la creación de otros 200 empleos para cubrir las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas españolas y de otros países europeos.

Unas cifras de empleo que han confirmado fuentes del PSOE CyL tras la reunión que han mantenido Valcarce García con el secretario general de los socialista y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, y las números 1 en las listas socialistas por Valladolid, Patricia Gómez y Nuria Rubio.

La secretaria de Estado de Defensa ha subrayado que “este proyecto combina la experiencia tecnológica de una empresa líder española como Indra con un socio internacional de primer nivel (EDGE Group), y demuestra que la cooperación industrial es clave para garantizar capacidades críticas de defensa, reforzar la competitividad europea y contribuir a la estabilidad y seguridad colectiva”.

Valcarce, además, ha destacado el impacto territorial y social de esta iniciativa con la implantación de esta nueva factoría que, en el caso de León, "contribuirá al desarrollo económico local, a la creación de empleo cualificado, a la consolidación de un ecosistema industrial vinculado a tecnologías de vanguardia y a la apuesta estratégica por la UDRUME (Unidad Militar de Emergencias) que lleva a cabo el Ministerio de Defensa”.

Por su parte, para Al Marar la creación de esta empresa conjunta con Indra en España "marca un paso decisivo en la expansión de Edge en Europa" y responde "directamente a la escala y urgencia de los requisitos de defensa europeos".

José Vicente de Los Mozos, CEO de Indra Group, ha manifestado que, con esta iniciativa, "Indra da un paso decisivo en su ambición de convertirse en un referente europeo en la industria de drones" y desarrollar capacidades que permitan "responder rápidamente a las necesidades del mercado de municiones merodeadoras, un segmento con un gran atractivo que está experimentando un crecimiento acelerado”.EFECOM