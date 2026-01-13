Espana agencias

Indra y EDGE crean una empresa de drones militares que se implantará en León y Valladolid

Guardar

(Actualiza la EC2363 con datos del empleo que generarán las fábricas en León y Valladolid)

Valladolid, 13 ene (EFECOM).- Las empresas Indra Group y EDGE Group han firmado este martes la creación de una nueva entidad industrial en España para la producción de drones militares destinados a programas de defensa de españoles y europeos, cuyas plantas se instalarán en las provincias de Valladolid y de León.

EDGE es uno de los principales grupos mundiales de tecnología avanzada y defensa mientras que Indra es líder en tecnologías de la información, sistemas aeroespaciales, de defensa y movilidad.

Esta nueva empresa se centrará en la fabricación de sistemas avanzados de defensa en España, desarrollo, producción y soporte a lo largo de todo el ciclo de vida de municiones merodeadoras y armas inteligentes para los programas de defensa españoles y europeos, con capacidad para ampliar su actividad a otras capacidades de defensa en función de futuras necesidades.

El acto de firma de esta nueva empresa ha tenido lugar este martes en el Ministerio de Defensa en Madrid y en él han participado Hamad Al Marar, director general y CEO del Grupo EDGE, y José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group, además de la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García.

Se prevé que esta empresa cuente con una cartera estimada de pedidos plurianuales de alrededor de 2.000 millones de euros.

Según detalla un comunicado remitido por el ministerio, la producción de los sistemas de munición merodeadora se localizará en Villadangos del Páramo (León), donde Indra desarrollará una nueva planta industrial de fabricación de drones con una inversión estimada de 20 millones de euros, que generará 280 empleos cuando alcance su plena capacidad.

En paralelo, en la provincia de Valladolid se impulsará la construcción de una planta puntera para la fabricación de micromotores para vehículos aéreos no tripulados (UAV, en sus siglas en inglés) que supondrá la creación de otros 200 empleos para cubrir las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas españolas y de otros países europeos.

Unas cifras de empleo que han confirmado fuentes del PSOE CyL tras la reunión que han mantenido Valcarce García con el secretario general de los socialista y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, y las números 1 en las listas socialistas por Valladolid, Patricia Gómez y Nuria Rubio.

La secretaria de Estado de Defensa ha subrayado que “este proyecto combina la experiencia tecnológica de una empresa líder española como Indra con un socio internacional de primer nivel (EDGE Group), y demuestra que la cooperación industrial es clave para garantizar capacidades críticas de defensa, reforzar la competitividad europea y contribuir a la estabilidad y seguridad colectiva”.

Valcarce, además, ha destacado el impacto territorial y social de esta iniciativa con la implantación de esta nueva factoría que, en el caso de León, "contribuirá al desarrollo económico local, a la creación de empleo cualificado, a la consolidación de un ecosistema industrial vinculado a tecnologías de vanguardia y a la apuesta estratégica por la UDRUME (Unidad Militar de Emergencias) que lleva a cabo el Ministerio de Defensa”.

Por su  parte, para Al Marar la creación de esta empresa conjunta con Indra en España "marca un paso decisivo en la expansión de Edge en Europa" y responde "directamente a la escala y urgencia de los requisitos de defensa europeos".

José Vicente de Los Mozos, CEO de Indra Group, ha manifestado que, con esta iniciativa, "Indra da un paso decisivo en su ambición de convertirse en un referente europeo en la industria de drones" y desarrollar capacidades que permitan "responder rápidamente a las necesidades del mercado de municiones merodeadoras, un segmento con un gran atractivo que está experimentando un crecimiento acelerado”.EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Bolsa de Milán baja un 0,45 % tras la publicación del dato de inflación en EE.UU.

Infobae

Abascal considera "una contradicción insoportable" para Feijóo la próxima reunión en Moncloa sobre Ucrania

Santiago Abascal ha criticado duramente al líder del PP por reunirse con Pedro Sánchez para tratar asuntos exteriores, acusándolo de incoherencia y de legitimar al Gobierno con sus acuerdos, lo que ha generado controversia entre simpatizantes de ambos partidos

Abascal considera "una contradicción insoportable"

El DAX 40 alemán sube un 0,06 % tras la inflación de EEUU

Infobae

Miles de portugueses protestan y exigen retirar la reforma laboral con casi 190.000 firmas

Infobae

La Bolsa de Londres cierra casi plana (-0,03 %) y rompe su racha de récords

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Inspección de la Fiscalía

La Inspección de la Fiscalía avala la reincorporación de Álvaro García Ortiz a la carrera fiscal: trabajará en la Sección Social del Supremo

Elecciones de Aragón 2026: estos son los nueve candidatos a presidir la región

La ministra de Igualdad mantiene una reunión discreta con la mujer que denunció a Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga ya a Julio Iglesias por la denuncia de dos mujeres por presunta trata de personas y abusos sexuales

Ayuso no retirará la Medalla de Oro de la Comunidad a Julio Iglesias, acusado de agresiones sexuales: “Es el cantante más universal de todos”

ECONOMÍA

Cataluña obligará a indicar en

Cataluña obligará a indicar en los anuncios de alquiler si una vivienda pertenece a un gran tenedor

Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 este martes 13 de enero 2026

¿Dónde se va el dinero de los españoles? La vivienda, la cesta de la compra y la energía ya se come el 43% de sus ingresos

Triplex de la Once: números ganadores del sorteo 3 HOY martes 13 de enero 2026

Bélgica bloquea 482 millones a España por los recortes a las renovables realizados por Zapatero y Rajoy

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa de Rey entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo