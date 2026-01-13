Espana agencias

El hombre de 81 años detenido por la muerte de su mujer en Badajoz había quebrantado la orden de alejamiento

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, plaza 1, acordó este pasado lunes, 12 de enero, la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 81 años detenido por quebrantar la orden de alejamiento que tenía sobre su mujer.

El detenido fue puesto a disposición judicial este pasado viernes, 9 de enero, por un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género hacia su mujer.

En ese sentido, el titular de la plaza 1, por ser el que estaba de guardia acordó, una vez prestada declaración, como medida cautelar una orden de alejamiento y prohibición de acercarse el hombre tanto a la mujer como a su domicilio, según señala el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en nota de prensa.

Posteriormente, este pasado lunes, 12 de enero, el hombre volvió a ser detenido por quebrantar la orden de alejamiento al acercarse al hospital en el que estaba su mujer, por lo que el Juzgado de Guardia acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza.

A la víctima no se le tomó declaración el viernes al encontrarse hospitalizada, tras lo que fue dada de alta pero tuvo que ser trasladada de nuevo al hospital en donde falleció este pasado lunes.

Señala el TSJEx que a la espera de los resultados de la autopsia de momento se desconocen las causas de la muerte y si guarda relación con la agresión que había sufrido unos días antes.

El titular de la plaza 1 se ha inhibido a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz que es quien se hará cargo de las diligencias a partir de ahora.

