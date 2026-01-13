Espana agencias

El DAX 40 alemán sube un 0,06 % tras la inflación de EEUU

Fráncfort (Alemania), 13 ene (EFECOM).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort subió este martes un 0,06 % al cierre, tras la publicación de que la inflación subió menos de lo esperado en EEUU en diciembre, lo que puede facilitar bajadas de los tipos de interés, y después de haber llegado a nuevos máximos intradía.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,06 % en 25.420,66 puntos.

El DAX 40 comenzó la negociación con ganancias y llegó a alcanzar el valor máximo intradía de 25.507 puntos, pero después se desinfló.

Los resultados del banco estadounidense JP Morgan apenas tuvieron repercusión en la negociación de Fráncfort.

La inflación general subió en EEUU en diciembre un 2,7 % interanual, como en noviembre, y un 0,3 % respecto a noviembre, menos de lo esperado.

La subyacente, que descuenta los elementos más volátiles como la energía y los alimentos, subió en EEUU en diciembre un 2,6 % interanual.

Los mercados prestaron gran atención a estos datos de inflación porque los de noviembre estuvieron influidos por el cierre de la Administración federal de EEUU.

El fabricante de sabores y olores Symrise subió un 5 %, hasta 74,42 euros por acción, después de anunciar recompra de acciones por valor de 400 millones de euros, que aumentarán el beneficio por acción.

La empresa de venta de moda por internet Zalando ganó un 4,8 %, hasta 26,38 euros, por las expectativas de que presentará buenos resultados del cuarto trimestre y después de que el banco británico de inversión Barclays recomendara la compra de sus acciones.

El productor de semiconductores Infineon se apuntó un 2,1 %, hasta 42,54 euros.

Fresenius Medical Care bajó un 3,2 %, hasta 39,34 euros, y el fabricante automovilístico BMW cayó un 2,2 %, hasta 88,46 euros.

Asimismo la empresa de telecomunicaciones Deutsche Telekom perdió un 2,5 %, hasta 27,98 euros. EFECOM

