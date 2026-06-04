Espana agencias

Nueva York explota con las finales de los Knicks tras 27 años: "No lo he vivido nunca"

Guardar
Google icon

Jan Téllez Asensio

Nueva York, 3 jun (EFE).- Toda una generación de neoyorquinos, algunos nacidos en la Gran Manzana y muchos otros venidos de fuera, vibró este miércoles por la noche con la victoria por 95-105 de los New York Knicks en casa de los San Antonio Spurs, con centenares de miles de aficionados volcados en las calles del Madison Square Garden.

PUBLICIDAD

Los aficionados de los Knicks inundaron las calles de Nueva York con los colores azul y naranja en pleno partido entre los Spurs y los Knicks a sabiendas que se trataba de un momento histórico para la ciudad, que no veía a los Knicks en unas Finales NBA desde 1999.

Miles de policías patrullaban los aledaños del Madison Square Garden, convertido en una Meca del baloncesto a la que todos los presentes en la calle miraban mientras celebraban cada canasta que gritaban los pocos afortunados que tuvieron la suerte de disfrutar de las pantallas gigantes de la fiesta de visionado en la Plaza 33.

PUBLICIDAD

Los fans de los Knicks que salieron a las calles de alrededor del Madison Square Garden se dejaron la cordura en casa, y las locuras aumentaban a medida que se acercaba el final del partido y veían cómo Nueva York asaltaba el fortín de Wembanyama y ponía el 1-0 a favor de los Knicks.

"¡Knicks en cuatro, Knicks en cuatro, Knicks en cuatro!", gritaba la muchedumbre. La euforia de Nueva York por las Finales NBA comprendió formas de todo tipo, con algunos atrevidos vestidos de Spiderman, otros aupando la escoba y la mayoría abrazando a desconocidos convertidos en familia baloncestística por una noche.

Las calles de Nueva York explotaron en todas las esquinas cerca del Madison, con grupos que organizaban una pelea de boxeo improvisada, hombres en silla de ruedas jaleados con pasillos llenos de frenesí y decenas de jóvenes sacándose la mejor foto de la noche al lado de la estación de la calle 34 pintada para la ocasión.

"El último campeonato de los Knicks fue en el 1973 y yo tengo 52 años, nací en el 1974. No he vivido nunca un título de Nueva York. He vivido en Atlanta nueve años, pero me he criado en Nueva York y he vivido aquí el resto de mi vida. Es realmente especial poderlo vivir y que sea con mi hijo", aseguró Mike McCarthy, un aficionado que visitó la fiesta de visionado de Central Park.

"Es un momento único, venir desde mi casa en Nueva Jersey y estar delante del Madison Square Garden en una noche así", comentaba Shan Non, que vino a vivir a Nueva York en el 2000, y lleva 26 años apoyando a los Knicks sin haberlos visto nunca en unas Finales NBA.

A diferencia de ellos, el joven aficionado James Narrow se dejaba llevar más por el momento: "¡Creo que los Knicks ganarán en cinco partidos. He apostado mil dólares en Kalshi y ganaré 10.000 dólares!".

"Brunson lo cambiará todo aquí en Nueva York, la ciudad explotará si ganamos. Haría lo que fuera por ganar el campeonato. Dejaría que Brunson hiciera conmigo lo que quisiera en la cama", bromeó. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

4-2. Panamá derrota a la República Dominicana en su penúltimo ensayo previo al Mundial

Infobae

Paunovic afirma que la joven selección de Serbia debe aprender ante México

Infobae

El número de grandes fortunas en España crece un 5,3 % en 2025, hasta 259.700

Infobae

Christiansen confía en recuperar automatismos antes del debut en el Mundial 2026

Infobae

Dylan Harper: "No estuvimos a nuestro máximo nivel"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las 10 alusiones a Pedro Sánchez repartidas por el sumario del ‘caso Leire Díez’: de “el jefe” a “el one”

Las 10 alusiones a Pedro Sánchez repartidas por el sumario del ‘caso Leire Díez’: de “el jefe” a “el one”

La estrategia del PSOE para influir en periodistas: camufló como campaña electoral un pago de 18.125 euros al medio que difundió audios de Villarejo

Última hora del caso Leire Díez y la declaración del hermano de Pedro Sánchez, en directo: novedades de la UCO y reacciones políticas

La sombra de Santos Cerdán detrás de la ‘fontanera’: el sumario sitúa al ex número tres del PSOE por encima de Leire Díez y le atribuye las decisiones estratégicas

El hermano de Pedro Sánchez declara hoy como investigado: así ha sido el desfile de testimonios en el juicio por su nombramiento en Badajoz

ECONOMÍA

40 años de la PAC: la política agraria común ha ‘abonado’ 200.000 millones de euros en el campo español

40 años de la PAC: la política agraria común ha ‘abonado’ 200.000 millones de euros en el campo español

Trump provoca una ‘estampida’ empresarial en Cuba: Meliá, Iberostar e Iberia aceleran su salida de la isla

La visita del papa llena los hoteles de cinco estrellas en Madrid: los alojamientos más caros crecen más que cualquier otro con la llegada de León XIV

Inditex subirá los sueldos de Marta Ortega, el CEO García Maceiras y los consejeros delegados: la presidenta cobrará 1,05 millones de euros

Así son las pensiones del Vaticano: jubilación entre los 67 y 72 años, sanidad gratuita y un sistema en números rojos

DEPORTES

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

Florentino Pérez cuela el anuncio de Mourinho en la televisión tras la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones

Enrique Riquelme señala a Anas Laghrari, segundo de Florentino Pérez, y agita la campaña del Real Madrid: “Tiene poder total en el club”