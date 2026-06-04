Mitch Johnson: "Wembanyama sacará muchas enseñanzas del partido de esta noche"

San Antonio (EE.UU.), 3 jun (EFE).- Mitch Johnson, técnico de los San Antonio Spurs, aseguró este miércoles que está seguro de que el francés Victor Wembanyama sacará "muchas enseñanzas" del primer partido de las Finales NBA, perdido 105-95 por su equipo contra los New York Knicks.

"Diría que Wembanyama, desde luego, asume su responsabilidad. Espero que saque muchas lecciones del partido de esta noche y que llegue con un buen enfoque al segundo encuentro", afirmó Johnson en la rueda de prensa posterior al encuentro del Frost Bank Center.

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Wembanyama, en su debut en unas Finales NBA, firmó 26 puntos y 12 rebotes, pero solo conectó 6 de sus 21 tiros de campo.

Los New York Knicks remontaron 14 puntos de desventaja y triunfaron por 105-95 en el campo de los San Antonio Spurs para tomar ventaja 1-0 en las Finales de la NBA.

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Jalen Brunson metió 13 de sus 30 puntos en el cuarto período para poner el sello en el duodécimo triunfo seguido de los Knicks en estos 'playoffs'.

"Hubo momentos, en lo relativo a los rebotes ofensivos, en los que, de nuevo, no es que la cifra fuera una locura. Tuvieron 10 rebotes ofensivos, 11 si cuentas el de equipo. Simplemente tenemos que hacer un mejor trabajo a la hora de cerrar algunos de esos balones", reflexionó Johnson.

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"Ellos hacen un gran trabajo, cuando capturan rebotes ofensivos, al capitalizar esas segundas oportunidades. Eso se refleja en esos 23 puntos. Necesitamos que todos terminen las jugadas con el rebote. Estuvimos un paso tarde unas cuantas veces, o un paso fuera de posición", añadió. EFE