Espana agencias

Dylan Harper: "No estuvimos a nuestro máximo nivel"

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San Antonio (EE.UU.), 3 jun (EFE).- Dylan Harper, novato de los San Antonio Spurs, lamentó este miércoles que su equipo no estuviera al "máximo nivel" en el primer partido de las Finales NBA, perdido 95-105 en casa contra los New York Knicks.

"Vamos a ver el video. Hay muchas cosas que dependen de nosotros. Siento que no estuvimos a nuestro máximo nivel. Dejamos que demasiadas cosas se nos escaparan. Vamos a mejorar, a reaccionar. Solo tenemos que seguir positivos", afirmó Harper en rueda de prensa en el Frost Bank Center.

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El novato firmó 16 puntos esta noche, diez de ellos en un gran primer cuarto, pero los Spurs desperdiciaron catorce unidades de ventaja en el tercer período y sucumbieron ante los Knicks.

Wembanyama, en su debut en unas Finales NBA, firmó 26 puntos y 12 rebotes, pero solo conectó 6 de sus 21 tiros de campo.

"Creo que todos estamos con confianza. Siento que eso forma parte de quién es Wembanyama. Nunca se esconde en los grandes momentos, siempre da un paso al frente y está a la altura", opinó.

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"Nosotros también estamos con confianza, pero tenemos esa espina clavada por este partido que acabamos de perder. Nunca quieres perder. Siento que, de cara al próximo encuentro, vamos a estar aún más hambrientos y seguiremos mejorando", añadió. EFE

(foto)

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