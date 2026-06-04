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Christiansen confía en recuperar automatismos antes del debut en el Mundial 2026

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Ciudad de Panamá, 3 jun (EFE).- El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, afirmó este miércoles que el amistoso del próximo sábado ante Bosnia y Herzegovina servirá para recuperar automatismos y ajustar aspectos tácticos con la mirada puesta en el compromiso frente a Ghana.

"Contra Bosnia tenemos que prepararnos de cara al partido de Ghana. Intentar coger esos automatismos otra vez, buscar el equilibrio defensivo y tener más claridad y frescura de cara al gol", declaró en conferencia de prensa el técnico de la selección panameña.

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Christiansen reconoció, tras la victoria por 4-2 sobre República Dominicana, que la programación de los encuentros deja poco margen para realizar un trabajo táctico profundo.

"Jugamos en tres días, que es complicado. La fecha de estos tres partidos, el día 31, el día 3 y el día 6, no te da mucho margen para el buen trabajo táctico", explicó.

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El entrenador indicó que la preparación específica para enfrentar a Ghana comenzará una vez que el equipo se encuentre concentrado en el "basecamp" en Toronto.

"En Toronto es donde vamos a trabajar específicamente de cara a Ghana y con las ideas muy claras de lo que vamos a hacer", señaló.

Sobre el cuadro dominicano, Christiansen destacó el crecimiento mostrado por el conjunto caribeño y el nivel de sus futbolistas.

"Es una selección que ha crecido muchísimo. Tienen muy buenos jugadores en buenas ligas, donde saben lo que tienen que hacer", sostuvo.

El estratega valoró especialmente la capacidad del rival para interpretar el juego y ejecutar transiciones rápidas.

"Sabían perfectamente que después de un balón largo había que buscar las segundas jugadas y ese automatismo que tuvieron en las transiciones rápidas. Hay que tener en cuenta esta selección", comentó.

En cuanto al funcionamiento de Panamá, Christiansen reiteró que la prioridad pasa por mantener la solidez defensiva sin perder vocación ofensiva.

"Siempre hemos intentado proponer, pero lo esencial es estar bien en defensa, ordenados, pero nunca hemos descartado ir a atacar. Creo que tenemos jugadores con el potencial para ir hacia arriba y meter goles", afirmó.

El técnico también se refirió a la situación del centrocampista Alberto Carrasquilla, cuya recuperación es seguida de cerca por el cuerpo técnico.

"Creemos, según las evoluciones que estamos viendo, que puede llegar, pero no soy médico ni tengo la bola mágica para decir que va a llegar", manifestó.

Ante esa incertidumbre, Christiansen adelantó que Panamá viajará a Toronto con más alternativas "especialmente en esa posición". EFE

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