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El número de grandes fortunas en España crece un 5,3 % en 2025, hasta 259.700

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Madrid, 4 jun (EFE).- El número de grandes fortunas en España aumentó el pasado año un 5,3 %, hasta 259.700, después de sumar 13.100 personas, y su patrimonio financiero creció un 6,7 %, hasta 672.112 millones de euros, según el Informe sobre la Riqueza Mundial 2026 publicado este jueves por Capgemini.

El informe considera grandes patrimonios a las personas con activos invertibles de al menos un millón de dólares, excluyendo su residencia principal, objetos de colección, bienes de consumo y bienes duraderos.

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El crecimiento en España de los millonarios se explica por la buena evolución de los mercados, el sector bancario y el inmobiliario.

En el mundo, la riqueza de los grandes patrimonios aumentó un 8,7 % en 2025, el mayor avance desde 2018, hasta alcanzar un récord histórico de 84,41 billones de euros, en tanto que la población mundial de millonarios creció en casi 2 millones, hasta 25,3 millones de personas.

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El sólido comportamiento de los mercados bursátiles y la moderación de la inflación impulsaron la creación de riqueza entre los grandes patrimonios en 2025.

Por segmentos de riqueza, los multimillonarios, aquellos con patrimonios por encima de los 30 millones de dólares, captaron la mayor parte de las ganancias, favorecidos por una mayor exposición a una gama más amplia de activos públicos y a determinadas clases de activos privados de alto rendimiento.

En 2025, la población mundial de "ultrarricos" se situó en aproximadamente 250.000 personas, un 9,4 % más, el segmento de mayor crecimiento por segundo año consecutivo, y la riqueza global de este colectivo creció un 9,7 %.EFE

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