Espana agencias

Ministros defienden la nueva financiación y atacan a Page: "Tendrá que explicar por qué rechaza 1.250 millones más"

Guardar

Los ministros de Educación, Formación Profesional y Deporte; y de Política Territorial, Milagros Tolón y Ángel Víctor Torres, han salido en defensa del nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno de España y rechazado por el presidente castellanomanchego, el también socialista Emiliano García-Page, quien ahora "tendrá que explicar a sus ciudadanos por qué rechaza" los 1.250 millones de euros más que contempla al año el nuevo reparto para este territorio.

Ha sido durante el acto de toma de posesión de José Pablo Sabrido como nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha en sustitución de la propia Tolón, donde la ahora ministra ha insistido a preguntas de los medios que con este modelo de financiación "Castilla-La Mancha tendrá 1.250 millones más al año", algo que supone "un 14% más de lo que hay actualmente", además de que cada ciudadano de la región tendrá 583 euros más de media.

"Esto supone algo muy importante, que es la importancia que da este modelo de financiación a brindar algo tan importante como es el estado del bienestar", ha insistido, asegurando de este modo que se trata de "una buena noticia".

Una buena noticia también para los "vecinos de todos los pueblos de Castilla-La Mancha que van a obtener más recursos económicos para afianzar algo tan importante como los servicios públicos".

Torres, de su lado, ha dicho con respecto a la región que ni comparte ni entiende las críticas de Emiliano García-Page sobre la financiación, sobre todo porque el nuevo modelo "tiene como base la misma del modelo de 2009, que fue apoyado por el presidente de esta Comunidad".

En segundo lugar, insiste en que es una propuesta de un presidente socialista, Pedro Sánchez, por lo que ha pedido a García-Page que centre sus críticas en el PP, que fue el partido que no consiguió sacar adelante una sola propuesta al respecto.

Ha invitado en este punto a García-Page ha centrar sus críticas contra el Partido Popular. "Afirmar que es malo para una comunidad recibir 1.250 millones de euros más, o de otra manera decir que se queden las cosas como están, no nos parece, no me parece que es defender el interés general de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma. Estamos abiertos a las propuestas constructivas que se hagan", ha abundado.

En alusión al PP, ha dicho que no se puede contar con un partido que "vota en contra de subir las pensiones a los pensionistas, que vota en contra de ayudas para la emergencia en la isla de La Palma, que han votado en contra de mejorar el Salario Mínimo Interprofesional o de medidas para luchar contra los apagones a través de decretos, leyes y otras que hemos tenido que llevar de nuevo al Consejo de Ministros".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pradas cree que Mazón se "entrometió" en la medida del confinamiento y Cuenca lo niega

Pradas cree que Mazón se

Morant, sobre el manifiesto de Jordi Sevilla: "No lo he leído, entre otras cosas porque no me interesa"

Morant, sobre el manifiesto de

El exrector de la Carlos III se defiende en el juicio por prevaricación en la adjudicación de plazas a docente

El exrector de la Carlos

Cancelado por el mal tiempo el supergigante femenino de la Copa del Mundo en Zauchensee

Infobae

El Villarreal firma la mejor primera vuelta de su historia con un partido aún por disputar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional archiva la

La Audiencia Nacional archiva la investigación por el apagón al no existir “un mínimo indicio” de “sabotaje terrorista”

Álvaro García Ortiz ya ha encontrado nuevo trabajo como fiscal en la Sección Social del Tribunal Supremo tras su condena

Sánchez anuncia ayudas a los propietarios para que no suban el alquiler de sus viviendas: “Ganamos todos”

Europa necesita un ejército de 100.000 soldados dirigidos por 10-12 personas: “¿Sería EEUU más fuerte si tuviera 50 ejércitos, políticas y presupuestos de Defensa?”

El exjefe de gabinete de Mazón niega su responsabilidad cuando escribió a Salomé Pradas que “de confinar nada” el día de la DANA: “Yo soy periodista, no jurista”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un ciberataque a Endesa Energía compromete datos personales y financieros de sus clientes

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 enero

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”