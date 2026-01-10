Gobierno de Ayuso insiste en la "nueva traición" y la "ruptura de la solidaridad" del pacto de financiación Sánchez-ERC

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha reiterado este sábado la crítica por parte del Gobierno regional al pacto de financiación para Cataluña entre el Ejecutivo central y Esquerra Republicana (ERC), al que ha tachado de "nueva traición" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de "ruptura de la solidaridad" de España.

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en el homenaje al bombero de Alcorcón que falleció en servicio el pasado año, Novillo ha acusado a Sánchez de "pactar con aquellos que odian a España", algo que considera "no sucede en ningún país del mundo" y que les "abre" así las "puertas de Moncloa" y "les da la caja de caudales".

Además, el consejero ha valorado el acuerdo como una "demostración" de que el líder del PSOE es "capaz de vender a todos por seguir un día más en la Moncloa", y ha destacado las críticas de algunos socialistas, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Las críticas de Novillo se suman a las voces de otros 'populares' madrileños como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que advirtió de que "si no hay una transferencia de recursos de las comunidades autónomas con mayor capacidad económica a las comunidades autónomas con menor capacidad y más necesidades de solidaridad interterritorial, entonces se tiene un problema de quiebra de la solidaridad y del equilibrio".

Estas declaraciones se han producido tras el anuncio del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de estudiar medidas legales para "impedir la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, que considera que "perjudica" a los madrileños.