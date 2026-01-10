Álvarez de Toledo afea a Zapatero y Sánchez ser "una desgracia para Venezuela": "Tienen una cara de hormigón armado"

La portavoz adjunta del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha acusado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de haber sido y ser "una desgracia para Venezuela", al tiempo que ha afirmado que ambos tienen "una cara de hormigón armado" al pretender, bajo su punto de vista, "apuntarse" la "soberanía del pueblo venezolano" y "la liberación de los presos políticos", respectivamente.

Así lo ha trasladado en el marco de la XVIII Interparlamentaria del PP, que se celebra en A Coruña este fin de semana, donde ha participado en la mesa 'Por lo importante: un gobierno limpio' y ha arrancado su intervención reivindicando el compromiso "hasta el final" con "el bravo pueblo venezolano, con los presos políticos y con el liderazgo indiscutible de María Corina Machado".

Fue en el transcurso de esta mesa, la última de la jornada, cuando llegaron al Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las 17,30 horas y, un poco más tarde, el jefe de filas del PP gallego y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que protagonizarán este domingo la clausura.

A renglón seguido, ha cargado contra la postura adoptada por Sánchez y Zapatero, de quien ha dicho que lleva "diez años operando para perpetuar una dictadura criminal corrupta". De Sánchez ha subrayado que "se negó a llamar dictador a Maduro, a reconocer a Edmundo González en el Congreso y a felicitar a Machado como Premio Nobel de la Paz". "Y se ha negado a mover un dedo por los presos políticos hasta ahora", ha apostillado.

"Los dos han sido y son una desgracia para Venezuela, y una vergüenza para España. Más le valdría colaborar con la Justicia antes de que la Justicia los alcance a ellos", ha advertido, antes de reafirmar también el compromiso popular "con el heroico pueblo de Irán" y "muy especialmente con las mujeres".

"Mujeres valientes, feministas de verdad que están siendo despreciadas y silenciadas por una hipócrita izquierda internacional. Todavía hay gente que se sorprende de que la izquierda española se arrodille, se postre, ante una narcodictadura criminal y ante una teocracia en Irán. A mí debo decir que no me sorprende porque pienso, ¿cómo van a defender la democracia y la libertad en Venezuela o en Irán los mismos que la erosionan en España?"

"MISIÓN HISTÓRICA DEL PP"

Más allá, en su discurso ha advertido de que la situación en España "se va a poner peor antes de mejorar" y se ha mostrado convencida de que Sánchez "tratará de tapar la crisis de su corrupción con una crisis constitucional", con varias estrategias, incluida la de "inflar el voto a Vox" --ha ironizado con que "a Sánchez le encantaría ser el jefe de campaña de Abascal"-- y "plebiscitar" las próximas elecciones para trater de evitar que haya un cambio de Gobierno.

Frente a ello, ha proclamado que el PP tiene "una misión absolutamente histórica", la de "frenar y revertir este proceso". Para ello, ha planteado una serie de propuestas encaminadas a conformar "una nueva convivencia en España".

Entre otras cuestiones, ha aludido a "asegurar el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional". "Es decir, que la bandera de España ondee en todos los ayuntamientos y que las sentencias, incluidas las del castellano, se apliquen", ha ejemplificado.

"DEROGUEMOS TODAS LAS LEYES IDEOLÓGICAS DIVISIVAS"

"Deroguemos todas las leyes ideológicas divisivas, que generan división y desigualdad y rearmemos el Estado de Derecho que Sánchez ha desarmado por exigencia de sus socios, es decir, sobre quienes cometan delitos de sedición, o malversación que caiga el máximo peso de la ley", ha continuado.

La parlamentaria también ha apelado a "descolonizar las instituciones y blindar por ley la neutralidad de las instituciones públicas" y a "reforzar los contrapesos democráticos", en referencia a la "libertad mediática, a la independencia judicial" y al impulso del Parlamento. "Y hay que acabar, por supuesto, con el chantaje de las minorías", ha añadido.

Al tiempo, ha propuesto promover "la dignificación de la política" y "un rearme moral y meritocrático", así como "restaurar el valor de la verdad en la vida pública" y "empezar a valorar y a reforzar lo que une a los españoles". "Eliminemos los pinganillos del Congreso y aseguremos la enseñanza en español en todas las etapas educativas y en todo el territorio nacional", ha ejemplificado.

"Defendamos la Historia de España. La hispanidad fue una colosal obra de civilización. Defendamos la Corona también", ha agregado, para incidir en la necesidad de "restituir unos estándares morales básicos, acabando con la corrupción fundacional del Gobierno y de la izquierda en pacto con quienes no condenan el asesinato político y con quienes dieron un golpe de Estado en España".

Asimismo, ha apelado a "reformar la ley para acabar con la humillación a las víctimas, con los homenajes a terroristas" y a hacer "que los jóvenes aprendan la historia de ETA y también la historia de lo que pasó en Cataluña en 2017". Finalmente, ha pedido "derogar la ley de aministía" y, sobre todo, "derribar el muro".

"En España de hecho no hay polarización, lo que hay es una división inducida. Como Sánchez no puede gobernar por adhesión, gobierna por odio. Necesita generar odio en la sociedad", ha lamentado.