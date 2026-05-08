Torres pide al PP que colabore para que los embarcados puedan regresar tranquilos y sanos

Irun (Gipuzkoa), 8 may (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido este viernes al Partido Popular que "colabore, ayude y eche una mano", de forma que todas las personas en el crucero con casos de hantavirus "puedan regresar tranquilas y sanas a donde tienen que regresar".

"Estamos en la Unión Europea. Hay una indicación por escrito al Gobierno de España y al presidente Sánchez por parte de la OMS y por lo tanto creo que ha sobrado mucha polémica", ha dicho Torres al ser preguntado por los periodistas sobre las críticas del Partido Popular a la gestión de este problema.

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El ministro, quien ha participado en un acto de memoria democrática en Irun (Gipuzkoa), ha pedido que se sigan "los criterios de los expertos" y también las "recomendaciones sanitarias" en este asunto, al tiempo que ha opinado que algunas cuestiones "no deben entrar en el mundo de la política".

Tras recordar que en el barco afectado hay catorce personas de seis comunidades autónomas, ha reclamado "un poquito más de cuidado en las afirmaciones" que se hagan sobre este asunto y ha insistido en que lo que debe "prevalecer" en las próximas horas es que al final se pueda decir que todas las personas afectadas "están ya seguras en sus países", sin ninguna situación de contagio, como "así va a ser", porque "se va a hacer con el máximo de los cuidados y todos los protocolos".

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Ha reiterado su voluntad de apartarse de la "polémica", si bien ha lamentado que parezca que "algunos" hayan "olvidado" lo ocurrido con la crisis del covid-19, "después de haber superado una etapa tremenda de nuestra vida en el año 2020" y se dijo que "esto había que aparcarlo de la lucha partidaria".

En cuanto a la posibilidad de que los cruceristas españoles deban pasar una cuarentena obligatoria, Torres ha dicho que es algo que "hay que hacer, lógicamente, comunicándoselo a la autoridad judicial".

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Ha recordado que está previsto que estas personas lleguen "a un hospital militar donde están el 50 % de las camas de aislamiento de todo el país". Una situación que "obedece a razones científicas" y no responde a un "hecho caprichoso", porque "ahí se van a valorar las circunstancias de cada uno de ellos y a partir de ahí se tomarán las decisiones", ha señalado.

Asimismo ha destacado que "la previsión es que este barco llegue a Granadilla la mañana del domingo", día para el que el Gobierno ya tiene la "confirmación" de que va a haber aviones disponibles para las repatriaciones, algo que, como ha recordado, ya se hizo también en 2020 con la crisis del covid-19 con la coordinación de todas las autoridades concernidas.

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Torres ha añadido que la voluntad es que el barco esté en las costas españolas y en las canarias "el menor tiempo posible", al tiempo que ha recordado los llamamientos "a la calma" realizados por los epidemiólogos y los expertos "respecto a lo que es el hantavirus".

"Tenemos una situación puntual que vamos a resolver y en estos momentos sobra la polémica", ha subrayado el ministro, quien ha pedido que a todos "un esfuerzo" para ayudar "a que este barco llegue en las mejores condiciones, salvemos las dificultades que puedan existir y por fin todo el mundo pueda llegar a su casa y ser recibido por sus familias".

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Sobre los españoles que viajan en el crucero, ha indicado que "están bien, deseando llegar a España y asintomáticos". "Estoy convencido y seguro de que cualquier persona que tuviese en ese barco a un familiar o a alguien que conociera no estaría deseando, ni más ni menos, que lo podamos socorrer con seguridad", ha remarcado Torres, quien ha destacado además tanto a la sanidad española como a la canaria. EFE

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