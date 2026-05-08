El PP denuncia que la Agencia de Salud Pública "no existe": "Con Feijóo estaría en marcha"

Barcelona, 8 may (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado este viernes, en plena gestión del crucero con un brote de hantavirus, que la Agencia Estatal de Salud Pública "no existe" y ha asegurado que si los populares estuvieran en la Moncloa este organismo "estaría en marcha".

En declaraciones a los periodistas en Barcelona, Gamarra ha señalado que esta agencia, creada en 2025, "fue una de las primeras conclusiones de aquellas comisiones de reconstrucción que se pusieron en marcha durante el covid, y desde entonces no se ha hecho nada porque hoy, más de seis años después, en España no existe esa agencia".

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Según Gamarra, si el PP estuviera gobernando España "esta hubiera sido una de las prioridades de Alberto Núñez Feijóo y hoy esta agencia estaría en marcha".

"Hoy esa agencia tendría que ser una realidad. Con un Gobierno serio, responsable, centrado única y exclusivamente en resolver los problemas de los españoles, sin duda alguna esa agencia ya existiría y hoy no la tenemos", ha incidido.

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Gamarra ha acusado al Gobierno de generar "caos" e "intranquilidad" entre los ciudadanos por sus contradicciones y "división" sobre la cuarentena de los españoles a bordo del crucero.

En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo "pide tranquilidad, pero no da tranquilidad": "Cuando una parte del Gobierno dice una cosa y la otra parte dice la contraria, por ejemplo, en relación a las cuarentenas, evidentemente este caos lo único que genera es intranquilidad a la sociedad española".

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Asimismo, ha sostenido que "volver a ver" al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, "no genera la tranquilidad que se debería estar trasladando".

Ha reiterado asimismo la petición que hizo ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que reclamó que el Gobierno muestre "todos los documentos sanitarios" que avalan sus decisiones ante el brote de hantavirus y el nombre de los expertos que las han impulsado.

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"Lo importante no es la voz de los políticos, sino la de los expertos en salud pública que ampara las decisiones. Es bueno que los españoles conozcan quiénes están detrás de las tomas de decisiones", ha argumentado Gamarra. EFE