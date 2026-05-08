Arde Bogotá anticipa su tercer disco con el "zarpazo" de 'Instrucciones'

Madrid, 8 may (EFE).- La banda española Arde Bogotá ha anticipado este viernes en plataformas digitales la canción 'Instrucciones', primer tema del que será su tercer disco de estudio, que su oficina define como "un zarpazo, un rugido, un estallido".

El nuevo corte, del que llaman sobre todo la atención sus marcadas y rápidas guitarras y un áspero "riff" inicial que aspira a ser icónico dentro de su andadura, ha sido grabado en los EastWest Studios de Los Angeles con producción de Joe Chiccarelli, conocido por sus trabajos a las órdenes de The White Stripes o The Strokes, entre muchos otros.

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No hay más datos de momento de si también él ha contribuido a dar forma al resto del álbum, del que tampoco hay información sobre su fecha de lanzamiento y título oficial.

Este tercer álbum llegará tras su exitoso 'Cowboys de la A3' (2023), que fue un éxito de público y les deparó distinciones como seis Premios de la Academia de la Música de España (ACAMU), ampliando aún más el eco obtenido con su debut con 'La noche' (2021).

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Formada en Cartagena (Murcia) por Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader, Arde Bogotá tiene en su horizonte inminente varios conciertos en ciudades europeas: Lisboa (15 de mayo), Oporto (16 de mayo), Londres (20 de mayo), París (22 de mayo), Bruselas (23 de mayo), Berlín (25 de mayo) y Milán (28 de mayo). EFE