Francesca Albanese, sobre el apoyo de Sánchez: "Es algo que mi propio Estado no ha hecho"

Barcelona, 8 may (EFE).- La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, ha agradecido este viernes que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidiera este miércoles a la Comisión Europea que las sanciones estadounidenses contra su persona no tengan efecto en la Unión Europea (UE): "Es algo que mi propio Estado (Italia) no ha hecho".

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) en el marco de su visita a España, país del que ha dicho que supone un "consuelo" por su posición ante este conflicto y porque "da esperanza a millones de europeos y europeas".

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"Me sentí conmovida por el gesto del presidente Sánchez, me emocionó porque es algo que mi propio Estado no ha hecho. Las autoridades italianas no han pronunciado una palabra en apoyo a mi trabajo", ha criticado la jurista italiana, antes de presentar el documental 'Disunited Nations' y su libro 'Cuando el mundo duerme'.

Albanese ha destacado que el gesto de Sánchez "no es algo simbólico, sino el inicio de algo", y ha argumentado que, si al menos la mitad de los líderes europeos hicieran lo que hizo él, "la situación sería distinta".

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En este sentido, ha señalado que actualmente hay dos posiciones alrededor del conflicto entre Israel y Palestina: "Están quienes quieren que el genocidio pare, como España, y los que no quieren que pare, como mi país y muchos otros de Occidente, que no quieren actuar contra el genocidio".

En su intervención, Albanese ha criticado el hecho de que todavía no se haya roto el acuerdo comercial entre la UE e Israel, alegando que es cierto que "la ley regional no está por encima de la internacional", pero que hay argumentos legales para justificarlo.

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"Este acuerdo tiene una cláusula que dice que es válido siempre que no se cometan crímenes contra la humanidad", ha puntualizado la relatora de la ONU.

Asimismo, ha apuntado que Israel ha desoído las órdenes de "desmantelar la ocupación, ofrecer reparación y el retorno de quienes han estado desplazados de sus hogares" y ha recriminado a la comunidad internacional que todo lo que ocurre es "consecuencia de la inacción y la impunidad" que tiene Israel.

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El pasado 30 de abril, el Ejército israelí capturó en aguas internacionales, cerca de las costas griegas, a 175 activistas de la Global Sumud Flotilla que se dirigían hacia la Franja de Gaza, y posteriormente trasladó a Israel al palestino-español Saif Abukeshek, residente en Barcelona, y al brasileño Thiago Ávila, donde permanecen encarcelados.

Ambos están desde entonces en huelga de hambre y este miércoles Abukeshek inició también una huelga de sed.

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Se trata de la primera vez que delitos penales se imputan a detenidos de una flotilla rumbo a la Franja de Gaza, que hasta el momento solo se habían enfrentado a procedimientos administrativos de expulsión del territorio israelí.

"Estoy muy preocupada por mis camaradas Saif y Thiago, así como por los más de 9.000 palestinos en las cárceles israelíes", ha insistido Albanese, quien ha calificado de "extremadamente problemático" que el Ejército israelí los haya "secuestrado".

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Ante este escenario, ha advertido de que "cuanta más impunidad tenga Israel, más violará leyes internacionales", y ha augurado que las autoridades israelíes "utilizarán a estos dos activistas para demostrar la magnitud de su impunidad". EFE

(Vídeo)

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