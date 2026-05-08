Los menores víctimas de violencia podrán recibir ayuda con permiso de un solo progenitor

Maracena (Granada), 8 may (EFE).- La ampliación de la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) permitirá a menores víctimas de violencias acceder a servicios de reparación, como la atención psicológica, social o asesoramiento jurídico, con la autorización de un único progenitor.

Así lo ha afirmado este viernes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en su intervención en la inauguración del V Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional en España celebrado en Maracena (Granada), donde ha celebrado la aprobación de este anteproyecto de ley que "blinda derechos".

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Entre las asistentes al encuentro se encuentra Juana Rivas, natural de Maracena e inmersa de nuevo en una causa judicial por la presunta sustracción del menor de sus hijos tras la denuncia presentada por su expareja y padre del niño, el italiano Francesco Arcuri, que también se enfrenta en su país a un juicio por presunto maltrato hacia sus hijos.

En el encuentro, que tiene como objetivo proponer mejoras para la erradicación de estas violencias y al que ha asistido también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, Rego ha asegurado que esta reforma legal parte de la premisa de que niños, niñas y adolescentes, son "sujetos de derecho y no prolongaciones de los adultos".

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Sobre esta premisa, según la titular de Juventud e Infancia, la reforma legal se sustenta en tres ejes.

En primer lugar, el derecho a la escucha, con la eliminación de la barrera de los 12 años y la arbitraria madurez suficiente; en segundo lugar, la prohibición expresa del síndrome de alienación parental (SAP), sin matices; y en tercer lugar, la certeza de que la protección de las personas menores de edad nunca puede significar convivir con el maltratador.

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Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido unidad institucional, política y social para combatir la violencia vicaria y sacar adelante las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno.

"Podemos tener discrepancias y fijarnos cada una en un aspecto, pero lo importante es que cuando un proyecto llega al Consejo de Ministros es de todas y de todos. Las dificultades en este ámbito son enormes y solo se consigue con grandes consensos", ha afirmado.

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Redondo ha asegurado que España será el primer país que tipifique en el código penal la violencia vicaria. Según la ministra, esto incorpora "un salto cualitativo" en la protección, que como ha expresado debe ser "integral" desde las distintas jurisdicciones.

La titular de Igualdad ha defendido igualmente la necesidad de actuar frente a la denominada violencia institucional y ha aludido expresamente al juez David Maman, del que ha criticado sus declaraciones relacionadas con el síndrome de alienación parental (SAP).

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La directora del Centro de la Mujer de Maracena y coorganizadora del encuentro, Francisca Granados, ha afirmado que la reforma de la ley de infancia es "ambiciosa" y "valiente", pero para que sea efectiva es necesario que se produzca un "cambio radical" en el sistema de justicia.

Algunas de la treintena de profesionales que participan en el Encuentro son la psiquiatra y presidenta de la Comisión de Violencia Intrafamiliar y de Género del Hospital Clínic de Barcelona, Lluïsa García Esteve, la magistrada y miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Mujeres Juezas, Isabel Giménez García, así como pediatras, juristas y trabajadoras sociales que han analizado y viven en su día a día el impacto de estas violencias. EFE

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