Espana agencias

Xavier García Albiol, Premio Corazón de Piedra de los Servicios Sociales

Guardar

Madrid, 9 ene (EFE).- La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha otorgado el Premio Corazón de Piedra 2025 al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por su "trato cruel" a las personas migrantes, como en la gestión del reciente desalojo de un edificio donde se cobijaban.

Los profesionales de los servicios sociales otorgan este galardón, instituido por la asociación en 2013, a personas o instituciones que muestren mayor insensibilidad social y cuyas actuaciones produzcan más desamparo y sufrimiento a las personas.

Han sido distinguidos en anteriores ediciones el expresidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón; el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la exdirigente madrileña de Vox Rocío Monasterio y una treintena de ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes "pobres" en inversión social, entre otros.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Gallagher por Barrios en el Atlético; Rüdiger, titular en el Madrid

Infobae

Ter Stegen vuelve a Yeda para unirse a la expedición del Barcelona

Infobae

Moreno acusa a Sánchez de romper la multilateralidad para hacer traje a medida a Junqueras

Infobae

Los Comuns celebran la nueva financiación porque hace "justicia" y pide el apoyo de JxCat

Infobae

Cinco detenidos en Linares (Jaén) tras un tiroteo en la vía pública y tráfico de drogas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura ante la jueza

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las prestaciones de ingreso mínimo vital alcanzan a 400.000 personas más en España en 2025, un 19% más

Precio del oro en España hoy viernes 9 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”