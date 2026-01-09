Xavier García Albiol, Premio Corazón de Piedra de los Servicios Sociales

Madrid, 9 ene (EFE).- La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha otorgado el Premio Corazón de Piedra 2025 al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por su "trato cruel" a las personas migrantes, como en la gestión del reciente desalojo de un edificio donde se cobijaban.

Los profesionales de los servicios sociales otorgan este galardón, instituido por la asociación en 2013, a personas o instituciones que muestren mayor insensibilidad social y cuyas actuaciones produzcan más desamparo y sufrimiento a las personas.

Han sido distinguidos en anteriores ediciones el expresidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón; el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la exdirigente madrileña de Vox Rocío Monasterio y una treintena de ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes "pobres" en inversión social, entre otros.EFE