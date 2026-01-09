Sumar y Podemos acusan a Feijóo de mentir tras su declaración a la jueza de la dana y Compromís exige que dimita

El testimonio ofrecido por Alberto Núñez Feijóo ante la jueza que investiga la gestión del episodio de lluvias intensas en Valencia generó fuertes críticas de varias formaciones políticas, quienes interpretaron que el dirigente popular incurrió en contradicciones sobre la información que recibió durante el temporal. Según informó Europa Press, Feijóo precisó ante la magistrada que no fue informado por el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante el día de la riada, como previamente había declarado, sino que la comunicación se produjo en los días siguientes, una aclaración que las fuerzas opositoras calificaron de rectificación insatisfactoria y que motivó nuevas exigencias de responsabilidades y peticiones de dimisión.

De acuerdo con Europa Press, la comparecencia de Feijóo se realizó por videoconferencia desde el Congreso, en calidad de testigo, en el marco de la causa impulsada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el proceso. El líder del Partido Popular declaró que, contrario a lo que manifestó inicialmente, Mazón no le trasladó información en tiempo real el 29 de octubre, fecha del evento extremo, y que el supuesto error radica en que su declaración se refería a comunicaciones mantenidas el martes y miércoles posteriores. Feijóo puntualizó que durante el día de la dana no contactó con Mazón ni solicitó información, atribuyendo este proceder a la ausencia de alertas por parte de responsables del Gobierno central en el Congreso.

Tras conocerse estos detalles de la declaración, Sumar y Podemos expresaron públicamente que Feijóo incurrió en falsedad, acusándolo de alterar la realidad en sus respuestas ante la jueza. Europa Press detalló que ambas formaciones consideraron insuficiente la explicación del líder popular sobre un supuesto “error” de fechas, señalando con énfasis la gravedad de su paso atrás respecto a la narrativa inicial.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís adscrito a Sumar, reclamó la dimisión inmediata de Feijóo como dirigente del Partido Popular, argumentando que sus declaraciones representaron, según sus palabras, un acto de engaño manifiesto y un agravio para las víctimas con el supuesto objetivo de proteger a Carlos Mazón y salvaguardar los intereses partidistas. Según citó Europa Press, Ibáñez exigió que Feijóo comparezca ante la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso y que, en esa instancia, lo haga habiendo renunciado a sus responsabilidades en el partido.

Por su parte, Àgueda Micó, también de Compromís y diputada del grupo Mixto, subrayó su desacuerdo con el comportamiento del líder popular afirmando que “mentir es la Biblia del PP”, en referencia directa a la rectificación de Feijóo frente a la jueza, recogió Europa Press. Las reacciones se extendieron al ámbito del Gobierno, donde el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, consideró que Feijóo carece de legitimidad para optar a la Presidencia del Ejecutivo tras haber, según sus palabras, mentido en torno a estos hechos.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, manifestó en declaraciones difundidas por Europa Press que la respuesta de Feijóo se reduce a “mentiras y excusas”, mientras que enfatizó que las familias de las víctimas del temporal continúan esperando justicia, verdad y reparación.

Nahuel González, diputado por Izquierda Unida, añadió su voz a las críticas, calificando al líder popular de embaucador, según reportó Europa Press. En la misma línea, Pablo Fernández, secretario de Organización y coportavoz de Podemos, publicó en la red social 'X' que Feijóo no fue veraz en su declaración sobre la comunicación en tiempo real con Mazón, y afirmó que el Partido Popular se asocia a “corrupción, mentiras y muerte”.

Lara Hernández, quien coordina el Movimiento Sumar, expresó tras conocerse la declaración del líder del PP que, en su evaluación, tanto Feijóo como su partido carecen de escrúpulos y que, ante lo sucedido, no encuentra necesario aportar más comentarios, según recogió Europa Press.

La sesión ante la jueza se produjo tras la solicitud de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que participa como acusación particular. Según Europa Press, la instrucción del caso busca esclarecer la gestión política y administrativa del temporal y determinar el nivel de información y las medidas desplegadas ante el episodio que causó víctimas y daños en la Comunidad Valenciana.

El debate político en el Congreso ha cobrado fuerza tras las palabras de Feijóo, con acusaciones reiteradas de falseamiento y peticiones para que el líder popular asuma consecuencias políticas. Europa Press reportó que la inminente comisión de investigación sobre la dana en la cámara baja contará con la revisión de estos hechos y las exclamaciones de las formaciones opositoras, que solicitan una postura clara y responsabilidades en la dirección del Partido Popular.

El caso pone en el centro del debate público la comunicación institucional durante sucesos imprevisibles y el papel de los principales líderes políticos al informar sobre emergencias. Según la información reunida por Europa Press, la versión modificada de Feijóo sobre la gestión del temporal y la ausencia de intercambio informativo inmediato con el ejecutivo valenciano han impulsado la exigencia de explicaciones y rendición de cuentas tanto en el ámbito parlamentario como judicial.