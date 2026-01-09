Antonio Tejado niega su participación en el asalto al chalé de su tía María del Monte y pide su absolución

El informe judicial sobre el asalto al chalé de María del Monte en Gines, Sevilla, expone que la Fiscalía rechazó los recursos de apelación presentados por dos de los acusados y a los que se sumó Antonio Tejado, considerando que existen "indicios racionales de criminalidad suficientes" para continuar la causa. Esta decisión partió de la evaluación de la investigación y de la desestimación de las alegaciones rebatidas anteriormente, reforzando así la posición acusatoria en el proceso que involucra al sobrino de la artista y a otras diez personas por presuntos delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, organización criminal y lesiones. Según publicó Europa Press, la defensa de Antonio Tejado ha solicitado su absolución y ha negado de manera categórica cualquier participación del acusado en los hechos atribuidos al grupo.

El texto de defensa presentado por el abogado de Tejado ante el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, al que también tuvo acceso Diario de Sevilla, afirma que su patrocinado no participó de modo directo o indirecto en el asalto relatado por las acusaciones. De acuerdo con el documento, la defensa sostuvo que Tejado tampoco recabó ni transmitió información a terceros que pudiera haber facilitado la comisión del delito en el domicilio de María del Monte. Además, el escrito descarta que se haya restablecido contacto o retomado algún vínculo con las víctimas en relación con los sucesos investigados. La representación legal, argumentando la falta de pruebas que incriminen a su defendido, reiteró la petición de "libre absolución" en todas las instancias.

En la documentación remitida al tribunal el 7 de enero, la defensa denuncia también vulneraciones de derechos fundamentales durante la investigación. Entre estos derechos señala la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la intimidad personal de Antonio Tejado. Sobre el ingreso y registro en la vivienda del acusado, el abogado argumenta que la resolución judicial carecía de los requisitos legales necesarios. Respecto a la intervención telefónica y la instalación de dispositivos electrónicos en zonas privadas, la defensa sostiene que tampoco existían los fundamentos legales habilitantes para estas medidas. Además, cuestiona la validez de las decisiones que autorizaron la colocación y mantenimiento de dispositivos de seguimiento, insistiendo en que no existían motivos jurídicos suficientes según consta en el escrito consignado por Europa Press.

El caso gira en torno a los hechos ocurridos en la madrugada del 25 de agosto de 2023, episodio sobre el que el juez, según describió Europa Press, basa sus resoluciones en pesquisas de la Guardia Civil. Según esta investigación, alrededor de las 4:40 de la mañana, un grupo integrado por Arseny G., José S.A., Antonio S.R., José Ramón M.M. y Miguel Ángel G.T. ingresó en la residencia de la artista usando disfraces, guantes y atuendo oscuro, tras irrumpir por la parte trasera y forzar la entrada principal con violencia. El auto judicial recoge que en ese momento, los agresores maniataron a las personas presentes, entre ellas María del Monte y su esposa, amenazándolas de muerte y sometiéndolas a violencia física hasta lograr que la propietaria accediera a abrir la caja fuerte.

El balance del robo incluye la sustracción de joyas y relojes valorados inicialmente en aproximadamente 1 millón de euros, junto con 14.500 euros en efectivo y otros objetos hallados en la vivienda. El juez destaca que las víctimas atravesaron una situación de peligro físico y psíquico de gran intensidad, derivada de los actos cometidos por los asaltantes.

En el desarrollo de las actuaciones, la Guardia Civil intervino durante los registros domiciliarios de los investigados diversos objetos empleados en robos con fuerza, como pasamontañas, extractores de bombines, herramientas para la apertura de cerraduras, walkie talkies, chaquetas falsas de cuerpos policiales, dinero en efectivo, balizas GP y dispositivos luminosos, según información recogida por Europa Press. En el domicilio de Miguel Ángel G.T. se encontraron cerca de dos kilogramos de marihuana, señalando la posible vinculación a tráfico de drogas, según consignó la investigación.

La postura de la acusación apunta a Antonio Tejado como presunto facilitador del acceso al inmueble, presuntamente concertado con los otros implicados, permitiendo que el grupo ingresara por una puerta trasera y así reducir la resistencia del sistema de seguridad. La investigación, citada por Europa Press, sostiene que el sobrino de la artista habría hecho posible la entrada sin daños mayores en la puerta e incluso mantuvo contacto con los demás acusados antes del asalto.

Durante su declaración judicial, Tejado negó cualquier conexión con cuatro de los cinco detenidos, argumentando que con Arseny G. solo tenía un vínculo deportivo, ya que este se dedica al boxeo y, según Tejado, le realizaba entrenamientos personales por su afición a ese deporte. Europa Press detalló que el acusado también explicó el contenido de una conversación telefónica previa con Arseny G., alegando que no la recordaba debido al tiempo transcurrido. Sobre las llamadas telefónicas previas a su tía, sostuvo que su intención era entregar un cachorro que la artista le había pedido, producto de un encargo realizado previamente y que el animal estaba en su casa desde hacía varios días mientras él planificaba ausentarse por vacaciones.

Según el relato judicial, la intervención de la defensa precisó que ni la comunicación previa ni la entrega del cachorro tienen relación con el asalto. Europa Press resaltó que del análisis de las llamadas realizadas antes del robo la investigación dedujo que su propósito era confirmar la presencia de la cantante en el domicilio, un dato que facilitaría la apertura de la caja fuerte durante el robo, mientras que el acusado sostiene otra explicación.

En el proceso de instrucción, la defensa de Antonio Tejado reiteró que no existen pruebas directas ni indirectas que acrediten su participación en los hechos, motivo por el cual insiste en la libre absolución de su patrocinado. Así lo ha puesto en conocimiento del juzgado señalando, también, que la investigación vulneró derechos fundamentales relacionados con la privacidad y las garantías procesales. Según detalló Europa Press, el equipo legal del acusado fundamenta estas reclamaciones sobre la forma en que se autorizaron y ejecutaron las medidas de investigación, subrayando carencias en los autos judiciales que permitieron la entrada, registro y vigilancia sobre el acusado.

El procedimiento judicial sigue abierto con la investigación en marcha, a la espera de nuevas resoluciones sobre la acusación y sobre la situación procesal de Tejado y los otros diez encausados, conforme consignaron Europa Press y Diario de Sevilla.