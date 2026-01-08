El TSJ de Madrid rebaja a 20 años de cárcel la pena a uno de los autores de la muerte de la dueña de un prostíbulo

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rebajado a 20 años de prisión la condena impuesta a uno de los dos autores del crimen de la 'madame' de un prostíbulo de Pezuela de las Torres, ocurrido el 6 de febrero de 2023.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que los magistrados estiman en parte el recurso interpuesto por una de las acusadas al suprimir en la condena la agravante de abuso de confianza. En cambio, la Sala rechaza la impugnación del autor material, a quien mantiene 24 años de prisión por un delito de asesinato con agravante de disfraz y abuso de confianza.

El presunto autor material admitió en su declaración ante el tribunal que forcejeó con la víctima pero afirmó que no recordaba si la apuñaló, indicando que le arrebató el cuchillo de sus manos.

El crimen de Katy, quien murió de veintitrés puñaladas, se produjo a los días de comenzar como encargada del burdel. Al parecer, se trató de un asunto de celos, según se conoció en la vista oral.

El fiscal solicitaba 24 años de prisión para dos de los acusados, al igual que las acusaciones particulares. Una de las defensas solicitaba la libre absolución de su cliente.

HECHOS JUZGADOS

Según el fiscal, los hechos se produjeron sobre las 16 horas del 6 de febrero de 2023 los acusados se encontraban en las inmediaciones de un bar sito en Pozuela de las Torres.

Así, mientras J. M. S. G. y L. L. G. M. accedieron al interior del local, el otro acusado les esperó en el vehículo a fin de asegurar la huida del lugar una vez hubieran alcanzado su propósito que no era otro que el de acabar con la vida de A. E. S.

Una vez que la pareja accedió por un patio trasero al interior del establecimiento, J. M. S. G. ocultó su rostro con diversas prendas a fin de evitar poder ser identificado. Cuando encontraron la habitación que ocupaba la víctima, se abalanzaron sobre ella "de manera súbita y sorpresiva" con un cuchillo de grandes dimensiones.

A continuación, le clavaron "repetidamente" el cuchillo en el abdomen causándole múltiples heridas que determinaron su muerte de manera casi inmediata.

Una vez cometidos los hechos los tres acusados huyeron rápidamente del lugar a bordo del vehículo en el que esperaba S. E. M. J. M. S. G. y L. L. G. M. fueron detenido el 20 y 19 de marzo de 2023, respectivamente.

En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía reclama una indemnización de 100.000 euros para su pareja y de 80.000 euros para cada uno de sus cinco hijos.