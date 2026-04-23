El Gobierno someterá a información pública el informe sobre el estado del lobo

Ana Tuñas Matilla

Madrid, 23 abr (EFE).- El Gobierno someterá a información pública toda la documentación relacionada con el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo antes de convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para su aprobación y, en su caso, remisión a Bruselas, ha explicado a EFE el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

El trámite de información pública se abrirá a petición de varias organizaciones e incluirá tanto el informe sexenal 2019-2024 elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que concluye que el estado del lobo sigue siendo desfavorable en España, como el confeccionado por la Xunta de Galicia y apoyado por varias autonomías, que asegura lo contrario.

También figurarán distintos informes publicados desde el mundo científico en relación con el estado de conservación de la especie y los argumentos utilizados por las comunidades autónomas para justificar el control letal de poblaciones para proteger el ganado.

Una vez superado el trámite de información pública y con toda la información que se reciba, se convocará la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que reúne a comunidades autónomas y Ejecutivo central.

El objetivo es que quienes forman parte de la Conferencia tengan todos los criterios sobre la mesa, especialmente los científicos, para tomar una decisión solvente, algo que parece razonable teniendo en cuenta que lo que se remita a la Comisión Europea "tiene que servir para sustentar las bases de la gestión del lobo durante los próximos 6 años", según el secretario de Estado.

Lo que ha pedido la comunidad científica es poder analizar la documentación que pone en duda el informe elaborado por el Ministerio y al que obliga la Directiva Hábitat, según Morán, que ha subrayado que el documento fue elaborado en base a criterios científicos y con datos facilitados por las propias comunidades autónomas, ha insistido.

Transición Ecológica elaboró su informe siguiendo el mismo procedimiento estrictamente técnico y científico que en ocasiones anteriores, un procedimiento que, ha apuntado, se rompió el año pasado con la desprotección del lobo vía la Ley de Desperdicio Alimentario.

Mediante enmiendas a esa ley, el lobo salió del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en el que se introdujo en 2021 y que impedía su caza y control letal, y se estableció que el informe sexenal sea validado por las autonomías antes de enviarlo a Bruselas.

El cambio que se introdujo en esa ley "viene a significar que la decisión del estado de conservación de una especie ya no se determine por criterios científicos, sino por criterios políticos. (…) Se valida el negacionismo científico, que se pone al mismo nivel que la constatación empírica de la ciencia, algo que no sucede en ningún otro país de la de la Unión Europea", según Morán. EFE