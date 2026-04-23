Montoya se sincera sobre las sombras de su éxito tras ‘La isla de las tentaciones’ y ‘Supervivientes’: “Nada tenía sentido”

José Carlos Montoya en 'Ex. La vida después' (Mediaset)

En la historia de los realities en España, pocos momentos han alcanzado el estatus de fenómeno televisivo como aquella carrera desesperada por la orilla de una playa dominicana. José Carlos Montoya no solo corría buscando a su pareja, Anita; corría, sin saberlo, hacia una vorágine de fama que terminaría por engullir su estabilidad emocional. Aquellas imágenes, que saltaron de las redes sociales incluso a los informativos nacionales, marcaron el inicio de un ascenso meteórico que culminó con seis meses de exposición ininterrumpida tras encadenar su participación con Supervivientes.

Sin embargo, el regreso a la realidad no fue el esperado. Este 22 de abril, en una honesta charla con Ana Milán para el espacio Ex, la vida después, el andaluz ha echado la vista atrás para analizar las cicatrices de una fama que le llevó a tocar fondo. “Hay gente que se cree que soy alguien más y no sé lo que me ha pasado. No he hecho nada malo”, ha compartido con la actriz, reflejando el desconcierto de quien se siente un extraño en su propia vida.

Jorge Berrocal, concursante de la primera edición de 'Gran Hermano'. (Cuatro)

El de Utrera aterrizó en el universo de Mediaset con una intención clara: entretener. “Mi relación estaba en el mejor momento, pero salió esa oportunidad. Tenía tan claro que era para hacerme conocido y me apetecía porque me gustaba entretener”, ha confesado ahora sobre los motivos que le llevaron a República Dominicana. Pero el formato, diseñado para poner a prueba los cimientos del amor, terminó por demoler los suyos. Lo que debía ser una aventura se convirtió en un trauma en tres actos: “Considero que perdí la ilusión que tenía en el amor. Para mí no han sido una, han sido tres islas”, ha sentenciado con amargura.

“Se me juntó todo”

El éxito de su edición fue abrumador, situando a José Carlos, a su pareja Anita Williams y al tentador Manuel González en el centro de un juicio público constante. Cada gesto, cada infidelidad y cada decisión de perdón era analizada bajo el microscopio de la audiencia. “Te compro que hemos reventado la audiencia, es complicado. Hay que ser consciente que esa persona lo ha hecho sufriendo. Si nos ha hecho daño, ¿por qué seguir?”, ha manifestado, poniendo el foco de atención en los dilemas que atormentaban a la pareja mientras el país entero opinaba sobre su futuro.

José Carlos Montoya y Anita Williams en 'La isla de las tentaciones 8' (MEDIASET).

La presión externa, sumada a las críticas feroces que recibía en redes sociales, terminó por quebrar su resistencia. José Carlos relata cómo se vio envuelto en una espiral de acusaciones que nada tenían que ver con su realidad, llegando a sentirse señalado por delitos morales graves. “Se me ha señalado como maltratador, que utilizo a una mujer… estás jugando para qué. Priorizo otras cosas y concibo la televisión de otras formas”, ha explicado, subrayando que esa atención mediática nunca fue buscada en tales términos: “Se me juntó todo, llegué a pensar que nada tenía sentido. Demasiada bola, la isla, exposición, todo el mundo hablaba... No soy la Pantoja”.

Esta “oscuridad”, como él mismo la define, alcanzó su punto más crítico en un momento de desesperación absoluta que pudo haber terminado en tragedia. El joven describe el instante en que su salud mental se rompió definitivamente: “Me asomé al balcón, miré para abajo y me planteé mi vida porque nada tenía sentido. Mi padre sabía que yo no estaba bien y se vino de la playa en ese momento”. Aquel episodio fue la señal de alarma definitiva para retirarse de los focos y buscar ayuda profesional.

Un nuevo brillo lejos de la tentación

Tras un largo proceso de introspección y terapia, José Carlos Montoya parece haber encontrado la paz que la televisión le arrebató. En septiembre de 2025 ya avisaba de que necesitaba un punto de inflexión tras seis meses en los que “no ha habido tiempo de parar o tranquilizarme”. Hoy, su perspectiva sobre lo vivido en la isla es mucho más analítica y menos visceral.

Montoya durante el desfile de Félix Ramiro en la MBFWM (Europa Press)

Respecto a las tentadoras y el juego del programa, José Carlos entiende ahora el engranaje del reality de la isla: “El error es pensar que lo dicen para casarse contigo, la tentación es eso. Lo hacen por televisión y tienen ese objetivo de conquistar. Surge porque había una chica atractiva y vi a mi pareja romper los límites”.

A pesar de haber perdido la ilusión en el amor romántico tal y como lo conocía, José Carlos ha ganado algo más valioso: su propia vida. Tras haber transitado por el túnel más largo de su existencia, el sevillano afirma con rotundidad que la situación ha cambiado y que, por fin, siente que “he vuelto a brillar”.